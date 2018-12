„Fachkräftemangel schadet Wirtschaft“

Harald Emigholz wurde im Januar 2016 zum Präses der Handelskammer Bremen gewählt. Seine dreijährige Amtszeit endet in wenigen Wochen. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Jörg Esser. „Wir gehen davon aus, dass das Wirtschaftswachstum 2019 solide bleibt, aber nicht mehr ganz so dynamisch.“ Das sagte am Donnerstag Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, vor Pressevertretern im „Haus Schütting“. Die außenwirtschaftlichen Entwicklungen – vom Brexit bis zu US-Präsident Donald Trumps unberechenbarer Handelspolitik – beunruhigten die exportabhängigen Bremer Unternehmen (die Exportquote beträgt 65 Prozent).

Weit größere Sorgen macht der Handelskammer der Fachkräftemangel. Präses Harald Emigholz, der das Amt Anfang 2019 turnusgemäß abgibt, sagte: „Obwohl die Geschäftsaussichten nicht mehr ganz so gut bewertet werden, wollen die Unternehmen weiterhin zusätzlich neue Fachkräfte einstellen. Doch die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern wird schwieriger.“ Emigholz verwies auf eine Sonderbefragung der Kammer, in der 71 Prozent der 400 befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als eines der größten Geschäftsrisiken bezeichnen. Das ist laut Kammer ein neuer Spitzenwert. 56 Prozent gaben an, offene Stellen längerfristig nicht besetzen zu können, weil sie keine geeigneten Arbeitskräfte finden. „Der Fachkräftemangel schadet der bremischen Wirtschaft“, sagte der Präses. „Er droht zu einer Wachstumsbremse zu werden.“

Das Land Bremen müsse für die Jugendlichen die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Erwerbsleben schaffen – und zwar in den Schulen. „Bildung ist das Kernanliegen“, so Emigholz. Und weiter: „Es gibt immer noch etliche Jugendliche, die durch alle Netze fallen und aus den Statistiken verschwinden.“

Noch etwas betonte der Präses: Bremen und Bremerhaven müssten verstärkt dafür sorgen, überregional als attraktiver Wohn- und Arbeitsort wahrgenommen zu werden, um für Fachkräfte aus ganz Deutschland attraktiv zu sein.

Hauptgeschäftsführer Fonger verwies auf die zukunftsorientierten Leitlinienpapiere der Kammer. Darin werden konkrete Vorstellungen präsentiert, wie die Städte Bremen und Bremerhaven in den nächsten Jahren für junge Familien, Fachkräfte, Unternehmen, Start-ups und Studenten attraktiver werden können.

Die Handelskammer nennt konkrete Zahlen für das Ziel der „wachsenden Städte“: In Bremen sollte die Einwohnerzahl bis 2030 auf 625 000 steigen und in Bremerhaven auf 130 000. Weiterhin fordert sie für die Stadt Bremen eine Dispositionsreserve an Gewerbeflächen von 150 Hektar und 2 500 neue Wohnungen pro Jahr. Die Bebauung des Rennbahn-Areals ist für Präses Emigholz „ein wichtiges Thema“. Auch erwartet er eine „ideologiefreie Verkehrspolitik“. Die Hochschule Bremerhaven soll bis zum Jahr 2035 auf 5 000 Studenten ausgebaut werden.