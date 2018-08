„Mein Kunst-Stück“ mit Dina Delpozo und ihrem Aquarell „Urban Bitch“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Urban Bitch“ heißt Dina Delpozos Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es zeigt in facettenhaft zusammengesetzten Szenen eine lustvolle, wilde und etwas verrückte Frau.

Das Aquarellbild mit dem Titel „Urban Bitch“ gehört zu einer gleichnamigen Serie von Zeichnungen. Die Bedeutung des Begriffs „bitch“ reicht umgangssprachlich von „Mädchen“ oder „starkes Mädchen“ über „Zicke“ bis hin zu „Hure“. Als Kunstpreisträgerin von 2017 stellte Dina Delpozo dieses Jahr ihre „Urban Bitch“ in der Atelierkate in Lesum aus.

Das Bild steht unter anderem für das Ende einer langen Genesungsphase. Nach einem Unfall durfte sich die aus New York an die Weser gezogene Künstlerin nicht bewegen und begann kleine Bildchen zu malen. Als sie endlich wieder aufrecht arbeiten konnte, setzte sie die Szenen in diesem großen Bild zusammen. Die „Urban Bitch“ war nun nicht mehr einsam, und das Bild hat eine heitere Note.

Die Idee zum Titel verdankt sie dem Umzug an die Weser. „Als ich nach Bremen kam, hatte ich so starke New Yorker Eigenheiten, dass ich hier den Spitznamen ,urban bitch‘ bekam“, erzählt die Künstlerin aus dem Schnoor. In New York gingen die Menschen sehr schnell, eigentlich eher laufend, die Schultern angespannt, keiner lächele. „Das ist dort der modus operandi.“ Und zugleich seien diese Verhaltensweisen ein Überlebensmuster, das in Großstädten verschiedener Länder funktioniere. Wobei New York aber nicht gleich Amerika sei, fügt Delpozo hinzu. Für einige Menschen sei so ein Arrangement mit diesen Verhaltensweisen nur ein Schutzmechanismus – für sie ist es ein Lebensgefühl, das sie auslebt.

Gerne nimmt Delpozo ihre Zeichenutensilien mit auf Partys, beobachtet die Leute und fertigt Bewegungsstudien an. Die Skizzen nutzt sie später für ihre Bilder. Und alle diese gemalten Geschichten fallen unter ihr Hauptthema „Überleben“. Es entstehen Zeichnungen, Texte, Aquarelle und Skulpturen.

Auf die Kunst gekommen sei sie schon in der Wiege, sagt die Wahl-Bremerin lachend. Von klein an habe sie gezeichnet. Trotzdem habe sie Sprach- und Literaturwissenschaften studiert. Als sie mit ihrem Mann für begrenzte Zeit nach Bremen gekommen war, setzte sie vor drei Jahren alles auf eine Karte. Sie entschied, zu bleiben und Künstlerin zu sein.

Die Herausforderung des Künstlerlebens sieht Delpozo darin, kein regelmäßiges Einkommen zu haben. Oft steht sie abends hinterm Tresen des Künstlerhauses „Ausspann“ im Schnoor. Dadurch arbeitet sie intervallmäßig an ihren Bildern. Hat sie eine Idee, arbeitet sie durch. Delpozo findet es anstrengend, dass sie sich immer erklären und rechtfertigen müsse, warum sie Künstlerin ist. „Dass man immer originell sein muss, zählt hingegen zu den leichten Aufgaben“, sagt sie.

Ob wir Kunst brauchen? – „Jein, brauchen tut man sie wahrscheinlich nicht. Aber ohne die Kunst wäre es so langweilig, dass es kaum noch einen Grund zu leben gäbe.“

Zu den Künstlern, die für Delpozo besonders bedeutend sind, zählen der Spanier Pablo Picasso (1881 bis 1973) und der zeitgenössische US-amerikanische Filmregisseur und Produzent Tim Burton. „Picasso ist mein Held. Seine Kunst berührt mich, weil er durch die Perspektiven in seinen Werken die vielfältigen Facetten einer Person ausdrückt. Burton hingegen schafft die perfekte Kombination von erzählendem Text und bildender Kunst.“

Wenn Delpozo jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann wäre es an Picasso sowie die Autoren Autor Miguel de Cervantes und Jorge Borges adressiert. „Als Dankeschön dafür, wie sie mein Denken beeinflusst haben. Ich begann die Welt als eine Kombination von kleinen verschiedenen Geschichten zu sehen, von der jede einzelne gelebt und gehört werden will. So gesehen sind wir selbst eine Sammlung aus lauter Geschichten.“