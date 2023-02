„Explosionen auf dem Bahnhofsplatz“: 21-Jähriger in Bremen schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

Die Beamten waren schnell vor Ort: Am Montagabend zündete ein 21-Jähriger mehrere Knallkörper am Bremer Hauptbahnhof – und löste einen großen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mehrere Explosionen vor dem Bremer Hauptbahnhof: Ein 21-jähriger Mann hat am Montagabend, 13. Februar, auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Knallkörper gezündet. Dabei verletzte er sich an der Hand und im Gesicht.

Bremen – Schrecksekunden vor dem Bremer Hauptbahnhof: Mehrere Explosionen wurden von Zeugen gehört. Ein 21-jähriger Mann hat am Montagabend, 13. Februar, auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Knallkörper gezündet. Dabei verletzte er sich schwer.

Explosionen vor dem Bremer Hauptbahnhof: Polizei findet 21-Jährigen bei den Straßenbahnhaltestellen

Nach Angaben der Polizei in Bremen sind am Montag gegen 21:40 Uhr „mehrere Explosionen auf dem Bahnhofsvorplatz“ gemeldet worden. Dies löste einen großen Einsatz der Beamten aus. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte fanden vor Ort einen verdächtigen 21-Jährigen sitzend an den Straßenbahnhaltestellen.

Mann verletzt und berauscht: 21-Jähriger lässt Knallkörper vor dem Bremer Hauptbahnhof explodieren

„Er hatte Verletzungen an der Hand und im Gesicht, außerdem schien er unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen“, heißt es vonseiten der Polizei. Über die Videoleitstelle konnten die Beamten erkennen, dass der Mann kurz zuvor mehrfach etwas in seiner Hand zur Explosion gebracht hatte.

Knallgeräusche auf Bahnhofsplatz: „Noch ist unklar, was genau der Mann in seiner Hand zur Explosion brachte“

Der 21-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Im Laufe des Polizeieinsatzes meldete sich ein Zeuge und habe angegeben, unter einem Knalltrauma zu leiden. Die Beamten brachten den Mann ebenfalls in ein Krankenhaus. Sie fertigten zudem eine Strafanzeige wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die weiteren Ermittlungen dauern an. „Noch ist unklar, was genau der Mann in seiner Hand zur Explosion brachte“, heißt es von der Polizei abschließend.

