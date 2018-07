Explosion: Streit um Sohn

Bremen - Die Hinweise der Ermittler, dass eine 41-Jährige die Explosion ihres Wohnhauses in Huchting (wir berichteten) selbst mit Vorsatz verursacht hat, verdichten sich. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll es zwischen der Frau und ihrem Ex-Partner Streit um das gemeinsame Kind gegeben haben.

Im Mittelpunkt stand demnach eine Auseinandersetzung um das Umgangsrecht. Bei der Explosion waren die 41-Jährige und ihr sieben Jahre alter Sohn ums Leben gekommen. Zudem wurde eine 70-jährige Nachbarin getötet. Das Haus wurde völlig zerstört, weitere Häuser erheblich beschädigt. Bereits am Freitag teilten die Ermittler mit, dass die Frau das Haus selbst in die Luft gesprengt habe. Es sei an der Gasleitung manipuliert worden. Zudem habe sie einen Abschiedsbrief verschickt. Der wiederum, so am Mittwochabend Oberstaatsanwalt Frank Passade, ging direkt an die Polizei. Das sei kein „typischer Abschiedsbrief“, sondern eher eine Art Bekennerschreiben, sagte er. Ferner gebe es inzwischen Hinweise darauf, dass im Haus Brandbeschleuniger eingesetzt worden sei. - gn