Expertentreff der Superlative: Bremen wird zum Raumfahrt-Mekka

Bremen - Von Steffen Koller. Mehr als 6 000 Fachleute aus rund 90 Ländern, 2 000 Vorträge und die Chefs der weltweiten Raumfahrtagenturen unter einem Dach – Bremen ist dieser Tage zum Mekka für Fachleute aus Forschung, Wirtschaft und Politik geworden. Am Montag startete die 69. Auflage des „International Astronautical Congress“ (IAC) in den Messehallen auf der Bürgerweide. Bis Freitag tauschen sich Experten aus, erweitern Netzwerke und knüpfen Kontakte. Am Mittwoch öffnen die Tore auch für die interessierte Öffentlichkeit.

Was für ein Anblick auf der Bremer Bürgerweide! Ein riesiges Modell einer „Ariane“-Rakete begrüßt seit Montag die Besucher des nach Veranstalterangaben größten Raumfahrtkongresses der Welt. In mehreren Hallen treffen sich bis Freitag mehrere tausend Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen. Es geht um Themen wie Sicherheit im All, Weltraumschrott, Zukunftspläne und Künstliche Intelligenz. Welche Ausmaße das Ganze annehmen kann, wenn mehr als 6 000 Fachleute darüber fachsimpeln, wie die Zukunft der Raumfahrt aussehen kann, lässt sich bereits kurz nach der offiziellen Eröffnung am Montagvormittag eindrucksvoll nachvollziehen.

Auf mehreren tausend Quadratmetern sind unter anderem Mondfahrzeuge zu sehen. Aus dem Hintergrund steuern Fachleute die futuristischen Vehikel über nachempfundene Landschaften, geben Kommandos – und die Fahrzeuge führen sie aus. Schnell taucht man ein in eine Welt, die so weit weg zu sein scheint. Bei dem IAC wirkt dieser Kosmos auf einmal ganz nah und greifbar. Der Blick schweift nach rechts und links, mal nach oben und in die Ferne – und gefühlt an jeder Ecke gibt es Erstaunliches zu sehen.

+ Das Modell einer Rakete lockte bereits am Eröffnungstag zahlreiche der etwa 4 000 Teilnehmer an. © Koller

Gleich im Eingangsbereich der „Exhibition Hall“ (Messehalle 5) liegt eine Rakete. Zerteilt in ihre Einzelteile, bekommen Besucher einen Einblick, aus welch hochkomplexen Komponenten so ein Flugobjekt besteht. „Einfach erstaunlich“, sagt ein Teilnehmer. Ein anderer blickt auf ein Modell der japanischen Raumsonde „Hayabusa2“ und sagt stolz: „Dass ich das mal sehe, ist einfach grandios.“ „Hayabusa2“ soll bald auf dem Asteroiden „Ryugu“ landen und später zur Erde zurückkehren. Es sind Einblicke, die man nur äußerst selten bekommt.

Für die Experten, so Professor Dr. Marc Avila, Geschäftsführender Direktor vom Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnik und Mikrogravitation in Bremen (Zarm) und gleichzeitig Organisator des IAC, gehe es vorrangig um Netzwerke und fachlichen Austausch. Das Motto: „Alle ins Boot holen. Alle sind involviert“, so Avila zum Start am Montag. Nach 2003 wird der IAC wieder in Bremen ausgerichtet. Dass, so Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), lasse sich auch dadurch begründen, dass bereits heute rund 12 000 Menschen in Bremer Luft- und Raumfahrtfirmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen beschäftigt sind. Tendenz steigend.

Vieles wird für den normalen Besucher unentdeckt bleiben. Denn neben den öffentlich zugänglichen Hallen tüfteln die Experten auch in unzähligen Sitzungen hinter verschlossenen Türen. Denn, so Marc Avila, es gehe nicht nur um reine Worte. „Lasst es Realität werden“, sagt er und beginnt mit der Arbeit.