Gerhard Puls aus Hohn präsentiert die Replik eines Borgward-Treckers

Bremerhaven - Von Ulf Kaack. Hanseatische Legenden auf vier Rädern treffen am Wochenende in der Seestadt zusammen. Der Borgward-Club lädt ein zu seinem Jahrestreffen, zu dem sich Fahrer aus sechs Nationen mit weit über 100 Automobilen mit dem Rhombus auf dem Kühler angesagt haben. Darunter ein ganz besonderer „Exot“: der Nachbau eines Borgward-Treckers.

„Die ersten Teilnehmer erwarten wir bereits freitags am Kohlkai im Schaufenster Fischereihafen“, sagt Club-Chefin Marion Kayser. Am Sonnabend präsentieren sich die Oldtimer der Marken Borgward, Lloyd und Goliath von 10 bis 16 Uhr in den Havenwelten zwischen Auswandererhaus und Klimahaus. Um 10.30 Uhr will Monica Borgward, die Tochter des einstigen Konzernpatriarchen Carl F.W. Borgward, die Gäste begrüßen.

Zu sehen gibt es bildschöne Isabellas, den majestätischen P 100 und zweitaktende Leukoplastbomber. Praktisch so gut wie alles, was bis 1961 die Fließbänder der Borgward-Werke in Sebaldsbrück, Hastedt und in der Neustadt verließ. Hinzu kommen zahlreiche Nutzfahrzeuge, die einst von Behörden, der Feuerwehr, Bus- oder Bauunternehmen genutzt wurden.

Unter sich bleiben die Borgwardianer am Sonnabendabend bei „Benzingesprächen“ in maritimen Ambiente an Bord des Museums-Großseglers „Seute Deern“. Tags darauf wird um 10.30 Uhr zu einer gemeinsamen Ausfahrt nach Bremen aufgebrochen, damit auch die Hansestädter in den Genuss der automobilen Schönheiten kommen. Über Dedesdorf geht es entlang der Weser zum Schuppen 1, wo die Borgward-Armada einen finalen Stopp einlegen wird.

Ein ganz besonderer Leckerbissen für Freunde der Bremer Automobilschmiede hat sich indes aus Schleswig-Holstein angekündigt. Dort hat Club-Mitglied Gerhard Puls aus Hohn eine Replik des Borgward-Treckers gebaut. Auf dem Deutschlandtreffen wird das landwirtschaftliche Fahrzeug erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt.

Borgward hat Traktoren gebaut? „Ja, allerdings nur drei Prototypen“, weiß Marion Kayser zu berichten. „Als man nach deren Fertigstellung 1955 feststellte, dass wegen der sinkenden Nachfrage seitens der Bauern, dem hohen Konkurrenzdruck sowie des fehlenden Werkstätten- und Händlernetzes die Geschäftsaussichten für das Projekt mehr als trüb waren, schloss man in aller Stille den Aktendeckel über dem Projekt. Die drei voll funktionsfähigen Borgward-Trecker waren anschließend lange Zeit im Lkw-Werk Osterholz-Scharmbeck zum Transport von Material und Bauteilen eingesetzt. Ihr Verbleib liegt im Dunklen.“

Gerhard Puls ist ein Borgward-Enthusiast durch und durch. Mehrere Autos hat er fachmännisch restauriert – ein wunderschönes Isabella Coupé, den „Großen Borgward“ P 100, eine Isabella Limousine und einen Lloyd Alexander 600. Seinen lindgrünen Goliath Hansa hat der 76-Jährige zum Cabrio umgebaut. Und das alles hat er vom Rollstuhl aus bewerkstelligt, denn seit einem Arbeitsunfall vor 18 Jahren ist der Zimmermeister querschnittsgelähmt.

Von besagtem Traktor erfuhr er aus einem Buch, das über die Prototypen aus dem Automobilkonzern berichtet. „Ich war auf der Suche nach einem neuen Borgward-Projekt, das ruhig etwas exklusiver sein durfte, als mir das Foto des Traktors ins Auge fiel“, sagte der 76-Jährige. „Ich war elektrisiert. Der sollte es sein. Nur: es existierten lediglich zwei Fotos von dem Schlepper. Keine Zeichnungen, keine Dokumente, rein gar nichts …“

Also ging Gerhard Puls ähnlich pragmatisch wie einst die Borgward-Ingenieure vor und trug die bekannten Grundkomponenten zusammen. Den 1800er-Dieselmotor bekam er von einem befreundeten Borgward-Experten für kleines Geld. Er spendierte dem Aggregat neue Glühkerzen, ersetzte Wasser- und Einspritzpumpe, implantierte Kolbenringe und Einspritzdüsen. Danach ließ sich der Motor schlagartig zum Leben erwecken.

Und wie bewältigt man ein so umfangreiches Projekt vom Rollstuhl aus? Gerhard Puls: „Die ganze Werkstatt ist natürlich auf meine eingeschränkte Mobilität zugeschnitten eingerichtet.“ Bei besonders anspruchsvollen Jobs helfen Fachleute aus dem Freundeskreis. „Und beim Bewegen sperriger und schwerer Teile geht mir mein polnischer Pfleger Andrej „mit viel Engagement zur Hand“, sagt der 76-jährige Trecker-Schrauber.