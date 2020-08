Peter Kurze widmet sich in neuem Buch mal wieder Borgwards Isabella

Bremen – Der Autor, Verleger und Borgward-Experte Peter Kurze aus Schwachhausen hat ein neues Buch veröffentlicht, das sich mit der Automobilproduktion Mitte der 50er Jahre auseinandersetzt. Erraten: Kurze erzählt die Geschichte am Beispiel von Borgwards schöner Isabella.

Man möge meinen, dass über das Thema Borgward bereits alles publiziert worden ist. Rund 50 Bücher sind über den bremischen Automobilkonzern verfasst worden, der Löwenanteil davon stammt von Peter Kurze.

„Borgward Isabella – Vom Zeichenbrett zum Roll-out“ heißt das 96-seitige Buch im Din-A4-Hochformat und beleuchtet die Kultlimousine aus einer bislang unerzählten Perspektive. Den Schwerpunkt bildet der Bau des Automobils. Minutiös bildet Kurze die einzelnen Fertigungsprozesse ab und nimmt den Leser mit auf eine Exkursion ans Fließband.

Stationen im einstigen Werk Sebaldsbrück sind der Karosserie-Rohbau, Sattlerei, Lackiererei, das Presswerk sowie die Abteilungen Motoren-, Getriebe- und Achsbau. Kurze skizziert die einzelnen Produktionsschritte, nimmt neben den technischen Fakten auch Aspekte wie Materialkunde, Arbeitsmethodik und Logistik unter die Lupe.

Borgwards Isabella: Logistik unter der Lupe

Man erkennt deutlich, wie modern Borgward war. „Arbeitsschutz und -sicherheit spielten eine große Rolle, hier war man in Sebaldsbrück besser aufgestellt als die meisten anderen deutschen Hersteller“, sagt der Automobil-Historiker. „Der Fahrzeugbau war hochmodern und effizient. Bemerkenswert ist die hohe Fertigungstiefe, die Borgward an den Tag legte. Nur von wenigen Zulieferern war man abhängig, möglichst viele Komponenten wurden im eigenen Hause produziert.“

Ebenso interessant ist die Entwicklungsgeschichte der Isabella, die Kurze in ihren verschiedenen Stadien schildert. Beginnend mit den Gründen für den Bau eines neuen Mittelklassemodells über das Karosseriedesign und die sich anschließende Fahrzeugtechnik bis hin zu den Prototypen und deren Erprobung. Dabei hat der Autor durchaus kritisch zu betrachtende Aspekte aufgetan: „Die Isabella wurde viel zu schnell entwickelt. Praktisch in der Hälfte der üblichen Zeit wurde das Modell zur Serienreife gebracht und hatte entsprechende Mängel. Diese Kinderkrankheiten nahm Carl F.W. Borgward bewusst in Kauf, verärgerte damit seine Kunden und Vertragshändler. Das anfangs schlechte Image der Isabella drückte die Verkaufszahlen. Im zweiten Produktionsjahr waren diese Mängel behoben und das Kundenvertrauen wieder hergestellt.“

Borgwards Isabella: Bislang nie gezeigte Fotos

Bislang nie gezeigte Fotos aus allen Phasen der Produktionsprozesse formen ein authentisches Bild von der Arbeitswelt im Borgward-Werk. Hinzu kommen Aufnahmen der Prototypen, Konstruktionszeichnungen sowie erklärende Grafiken.

„Borgward Isabella – Vom Zeichenbrett zum Roll-out“ ist der mittlerweile 14. Titel in der Reihe „Autos aus Bremen“. Erschienen ist das Buch im Verlag Peter Kurze, Bremen. Es ist für 19,90 Euro im Internet-Shop des Autors (www.peterkurze.de) und im Buchhandel erhältlich.