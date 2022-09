Existenzangst: Bremer Handwerk fordert Gas- und Strompreisdeckel

Von: Thomas Kuzaj

Das Portal der Bremer Handwerkskammer, wo die Energiekrise Existenzsorgen auslöst – gerade mit Blick auf kleine Handwerksbetriebe. © Kuzaj

Bremen – Bremens Handwerk ruft um Hilfe. Die Energiekosten steigen, die Kunden müssen sparen. Bäcker und Fleischer, die besonders viel Energie brauchen, spüren das in besonderem Maße. Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke sprach am Dienstag von Existenzängsten. Bremer Innungen befürchten Geschäftsschließungen. Die Handwerkskammer fordert Hilfen auch für kleinere und mittlere Betriebe.

Seine Frau mag schon gar nicht mehr zum Discounter gehen, sagt Peter Büser. Sie treffe dort auf Kunden, die schnell und verschämt das Discounter-Brot im Einkaufskorb verstecken, damit seine Frau es nicht sieht. Büser ist Obermeister der Bremer Bäcker-Innung. „Es sieht im Moment nicht gut aus“, sagt er mit Blick auf die hohen Energiekosten. Kühlhaus, Klimaschrank, Thekenkühlung, all das koste.

Sein Backofen, so Büser, läuft mit Öl. Auch dafür seien die Preise enorm gestiegen. Und: „Wenn die Abschlagszahlung so ausfallen wie befürchtet, dann weiß ich nicht, ob wir weitermachen. Büser selbst ist 65, sein Sohn 41. Betroffen von einer Schließung wären auch zwei Mitarbeiter in der Backstube und zwei weitere im Verkauf. Was Büser besonders ärgert: „Bäckereien, die Discounter beliefern, werden gefördert – kleine Bäckereien nicht.“ Ein Energiepreisdeckel für kleine und mittlere Betriebe wäre „adäquat“, sagt Büser. „Da wäre uns schon viel mit geholfen.“

Bremens Handwerker fordern schnelle Hilfen

Zu Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel, den Folgen von Corona und den allgemeinen Preissteigerungen kämen die hohen Energiepreise nun noch hinzu, so Präses Kurzke. „Viele machen sich wirklich Sorgen um ihre Existenz.“ Schnelle Hilfen seien jetzt vonnöten – zum Beispiel, die kleinen und mittleren Handwerksbetriebe in das Energiekostendämpfungsprogramm des Bundes mit aufzunehmen sowie eben die Strom- und Gaspreise zu deckeln.

Büser: „Viele mussten während der Corona-Krise ihre Rücklagen aufbrauchen und konnten auch keine neuen aufbauen. Bäckereien haben auch nur sehr geringe Möglichkeiten, Energie zu sparen, weil die Produktion weiterlaufen muss.“

Froster, Kühlhäuser, Kühltheke, dazu Räuchern und Kochen – auch im Fleischerhandwerk sind die Sorgen sehr groß. „Vor einem Jahr sind wir noch systemrelevant gewesen“, sagt Herbert Dohrmann, Obermeister der Fleischer-Innung in Bremen und Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands. Jetzt stehe wegen der hohen Kosten „die Existenz einer großen Zahl unserer Betriebe zur Debatte“. Dohrmann fordert ein schnelles Handeln der Bundesregierung: „Politische Debatten nützen uns im Moment relativ wenig. Wir brauchen jetzt ganz schnelle und vor allem greifbare Unterstützung.“ Im Mittelstand, im Handwerk komme „kein Cent an“. Dohrmann: „Das muss sich ändern.“ Und: „Der große Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück bekommt Unterstützung, der kleine Dohrmann in Bremen nicht.“

Senatorin Vogt: „Kleine Betriebe drohen auf der Strecke zu bleiben“

Diskussion bei der Handwerkskammer – von links gesehen: Bäcker-Obermeister Peter Büser, Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt, Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke und Herbert Dohrmann, Obermeister der Fleischer-Innung in Bremen. © Kuzaj

Die Handwerkskammer hatte am Dienstag auch Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zum Gespräch über die Nöte des Handwerks eingeladen. Vogt erklärte erneut, sie sei „nicht zufrieden mit den Entlastungspaketen der Bundesregierung.“ Und: „Die explodierenden Energiekosten sind eine große Herausforderung für die Unternehmen im Land Bremen.“

Mit dem Vorschlag, sich im Bundesrat für einen Gaspreisdeckel für Privathaushalte einzusetzen, war Vogt jüngst im Senat gescheitert. Nun arbeitet ihr Ressort an einer entsprechenden Initiative für kleine Firmen. „Das zentrale Instrument für Unternehmen – das Energiekostendämpfungsprogramm – hilft in seiner jetzigen Form nur sehr begrenzt, da die Zugangsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen viel zu eng gefasst sind. Die kleinen Handwerksbetriebe, insbesondere solche mit hohen Energiebedarfen, drohen auf der Strecke zu bleiben. Ich setze mich daher vehement dafür ein, diese Unwucht schnellstmöglich zu beheben“, so Vogt.