Anklage gegen Ex-Chefin der Bremer Bamf-Außenstelle erhoben

Die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sieht sich möglicherweise einem Prozess wegen Betrugs und Asylmissbrauchs gegenüber. Die Staatsanwaltschaft hat laut „Bild am Sonntag“ Klage erhoben.

Bremen - Die Staatsanwaltschaft soll laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“ Anklage gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Ulrike B., sowie gegen weitere Beschuldigte erhoben haben. Dem Blatt zufolge sehe die Staatsanwaltschaft es als erwiesen an, dass B. sich in rund 200 Fällen des Betrugs und Asylmissbrauchs schuldig gemacht habe. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen wollte jedoch am Sonntag auf Nachfrage die Meldung weder bestätigen noch verneinen. Es gebe dazu keinen Kommentar. Die „Sache“ werde noch bearbeitet.

In die Schlagzeilen war die Außenstelle in Bremen mit dem Vorwurf geraten, dort seien Asylbescheide ohne ausreichende Rechtsgrundlage positiv beschieden worden. Zwischenzeitlich war von mehr als 1100 Asyl-Betrugsfällen die Rede gewesen. Eine Untersuchung der Vorfälle ergab aber, dass deutlich weniger falsche Asylbescheide ausgestellt worden waren, als zunächst angenommen.

Die Behörde war zwischen Mai und November 2018 weitgehend aus dem Betrieb genommen worden, um den Abschluss der Überprüfungen abzuwarten. Seit Mitte April 2018 ermittelte die Staatsanwaltschaft Bremen gegen die frühere Leiterin der Außenstelle und weitere Beschuldigte wegen der Vorwurfs des Asylmissbrauchs und Korruption.

