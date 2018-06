OVG hält Versetzung von Ex-Bamf-Chefin nicht für Bestrafung 

Bremen - Strafversetzung ja oder nein? Nein, sagt das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bremen. Es hält die Versetzung der ehemaligen Leiterin Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Josefa Schmid, für rechtens.

Es lasse sich nicht feststellen, dass die Versetzung von Bremen ins niederbayerische Deggendorf dazu gedient habe, Schmid zu bestrafen, heißt es beim OVG. Die 44-Jährige selbst nannte die Entscheidung in der „Passauer Neuen Presse“ noch „nicht das Ende der Fahnenstange“. „Ich werde mit meinem Anwalt eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe prüfen“, sagte sie. Die jetzige OVG-Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Das OVG entschied, dass die Versetzung weder auf sachwidrigen Gründen noch auf einer unzureichenden Abwägung der Belange Schmids beruhe. Als Beamtin habe sie grundsätzlich keinen Anspruch auf unveränderte und ungeschmälerte Ausübung der ihr übertragenen Aufgaben. Sie sei zudem lediglich Interimsleiterin gewesen, hieß es am Freitag.

Regierungsrätin Schmid war ab Januar Außenstellenleiterin in Bremen gewesen. Im Mai schickte die Bundesbehörde sie zurück nach Niederbayern, woher sie stammt. Kurz vorher war ein Bericht von ihr öffentlich geworden, in dem sie mehr als 3300 Fälle aus Bremen auflistet, in denen Anträge von Asylbewerbern von der suspendierten Ex-Leiterin Ulrike B. unrechtmäßig positiv beschieden worden sein sollen.

Schmid machte der Behörde öffentlich Vorwürfe

Zudem machte Schmid dem Bamf große Vorwürfe und sprach vom „größten Flüchtlingsskandal der Republik“. Das Bremer Bamf steht seit Monaten in der Kritik, weil Asylbewerber zu Unrecht und ohne jegliche Überprüfung anerkannt worden sein sollen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ulrike B. sowie fünf weitere Beschuldigte, unter anderem drei Anwälte. Die Zahl mutmaßlich unrechtmäßiger Bescheide reicht von 1200 bis 3300. gn/afp/dpa

