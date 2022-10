Bremer Airline ordert 25 Elektro-Flieger

Von: Jörg Esser

25 vollelektrische Regionalflugzeuge der Marke „Eviation Alice“ hat die junge Bremer Fluggesellschaft „Evia Aero“ geordert. Mit ihnen sollen ab 2027 Regionalstrecken von um die 400 Kilometer geflogen werden. © Evia Aero

Die Bremer Airline „Evia Aero“ will nachhaltig flliegen. Jetzt hat das Unternehmen 25 vollelektrische Regionalflugzeuge der Marke „Alice“ in den USA geordert.

Bremen – Das junge Bremer Unternehmen „Evia Aero“ will die Luftfahrtindustrie ganzheitlich verändern. Es will eine nachhaltige Regionalfluggesellschaft entwickeln. Dafür haben die Bremer jetzt beim Flugzeugbauer Eviation Aircraft aus Arlington im US-Bundesstaat Washington 25 E-Flieger geordert. Eine entsprechende Absichtserklärung („Letter of Intent“) sei unterzeichnet worden, teilte Eviation mit.

Über den Kaufpreis wird nicht gesprochen. „Der Klimawandel macht es notwendig, Dinge zu ändern. Wir müssen uns bewegen“, sagt Florian Kruse, Gründer und Chef von „Evia Aero“.

Die Bremer Airline will in den Staaten 25 vollelektrische Regionalflugzeuge der Marke „Alice“ kaufen. „Alice“ soll ab 2027 auf „Point-to-Point“-Regionalverbindungen innerhalb Deutschlands, Dänemark, Belgiens, Österreichs und der Niederlande fliegen, heißt es. Die „Eviation Alice“ ist den Angaben zufolge ein Elektroflugzeug für neun Passagiere (plus zwei Besatzungsmitglieder) und derzeit das einzige flugerprobte vollelektrische Regionalflugzeug in dieser Größe. „Die ,Alice’ besticht durch pures Design mit einem elektrischen Antriebssystem“, schwärmt ein Sprecher von „Evia Aero“.

Regionalverbindungen ab 2027 geplant

Das Flugzeug produziere keinerlei CO2-Emissionen und koste nur einen Bruchteil der Betriebskosten pro Flugstunde im Vergleich zu Light Jets oder Turboprop-Flugzeugen. „Das bietet damit die Möglichkeit, mehr Strecken zu bedienen und den Komfort des Luftverkehrs zu verbessern“, sagt Kruse.

„Evia Aero“ will vollständig unabhängig von Kerosin und Gas sein, unabhängig von Energie aus russischen Quellen. Die Flotte soll mit Strom aus Erneuerbaren Energien, vor allem aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen, betrieben werden. Kruse schwebt ein geschlossenes System vor, in dem auch die ausgetauschten Batterien wiederaufgeladen werden und im Energiekreislauf eine Rolle spielen. „Zusammen mit Eviation werden wir eine Flotte von emissionsfreien Flugzeugen einführen, die die Art und Weise, wie wir den Regionalverkehr heute in Europa erleben, verändern wird“, sagt Kruse. „Wir sind fest entschlossen, die Luftfahrtindustrie ganzheitlich zu verändern, indem wir einen Kreislauf von lokaler Energieerzeugung, Speicherung und Flugbetrieb umsetzen werden.“

Reichweite bis zu 250 nautische Meilen

Die „Alice“ wiederum sei sowohl für den Regional- als auch für den Frachtmarkt konzipiert und wird in der Regel eine Reichweite bis zu 250 nautische Meilen haben, sagt Loic Questiaux, Europa-Verkaufschef von Eviation. 250 nautische Meilen sind umgerechnet 463 Kilometer. Die E-Maschinen sollen bis zu 32 000 Fuß hoch und bis 407 Kilometer pro Stunde schnell fliegen können. Zwei Elektrotriebwerke mit je 634 Kilowatt Leistung am Heck treiben den Flieger an.

„Die Partnerschaft mit ,Evia Aero’ ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer wirtschaftlichen, ökologischen und sozial nachhaltigen Zukunft des Fliegens“, ergänzt der Eviation-Chef Gregory Davis.