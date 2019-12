Von Bremen nach Mallorca - Eurowings fliegt Strecke im Sommer noch öfter

Von Bremen nach Mallorca geht es im Sommer 2020 noch öfter als bisher. Der Lufthansa-Billigflieger Eurowings bedient die Strecke im Sommerflugplan 2020.

Eurowings fliegt öfter zwischen Bremen und Mallorca im Sommer 2020

Neben Eurowings bedienen Sundair und Ryanair Strecke nach Mallorca

Neben Eurowings bedienen Sundair und Ryanair Strecke nach Mallorca

Insgesamt 19 Flüge pro Woche zwischen Bremen und Mallorca Bremen - Mal eben von der Hansestadt Bremen auf die Balearen-Insel Mallorca jetten - das wird im Sommer 2020 noch leichter. Der Lufthansa-Billigflieger Eurowings erhöht die Frequenz auf der Strecke zwischen Norddeutschland und der Sonneninsel Mallorca.

Im Sommerflugplan 2020 werden ab 29. März Eurowings-Flugzeuge fünfmal pro Woche zwischen Bremen und Mallorca pendeln. Die Flüge starten montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags, heißt es in der Mitteilung des Flughafens. Die Flugzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden von der Weser ans Mittelmeer.

Bremen-Mallorca: Flüge von Eurowings, Sundair, Ryanair

Neben Eurowings bedienen auch die Fluggesellschaften Sundair und Ryanair die Strecke Bremen-Mallorca. Somit starten im Sommer 2020 19 Flüge pro Woche in Richtung Süden.

Die Baleareninsel Mallorca mit der Hauptstadt Palma de Mallorca ist in erster Linie durch ihre Partys im Badeort S‘Arenal bekannt. Doch daneben bietet die Insel ein breites Angebot für jeden Urlauber-Geschmack. So hat Palma den größten Altstadtkern Europas und bietet zwischen Kathedrale und Hafen ein großes Gastro- und Hotel-Angebot in verschiedenen Preisklassen.

Sundair baut Streckennetz ab Bremen aus

Neben Eurowings hat auch die Fluggesellschaft Sundair bereits über die Pläne für den Sommerflugplan 2020 ab Bremen Auskunft gegeben. „Unsere Gäste können sich auf tolle Urlaubsziele am Mittelmeer, am Roten Meer sowie am Atlantischen Ozean freuen“, kündigte Sundair-Geschäftsführer Marcos Rossello bereits vor Monaten an.

Sundair fliegt neben Mallorca im Sommer 2020 ab Bremen auch Kreta, Antalya, Gran Canaria, Fuerteventura und Rhodos an.

Eine weitere Ankündigung für den Sommerflugplan 2020 machte der Billigflieger Wizzair aus Ungarn. Ab Juni 2020 soll die Frequenz zwischen Bremen und der polnischen Stadt Danzig erhöht werden - auf nunmehr drei Flüge pro Woche.

Der Winterflugplan 2019/2020 ab Flughafen Bremen: