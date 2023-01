Eurojackpot: Bremer oder Bremerin gewinnt halbe Million Euro

Von: Fabian Raddatz

Ein Bremer oder eine Bremerin hat bei der Lotterie Eurojackpot mehr als eine halbe Million Euro gewonnen. Am Dienstag wartet schon die nächste Ziehung.

Bremen – EIne halbe Million Euro bei der Lotterie Eurojackpot gewonnen: genauer gesagt gehen 538 671 Euro in die Hansestadt, wie Lotto Bremen am Montag, 2. Januar 2022, mitteilte. Dort hatte eine Person die richtigen Zahlen getippt, die am vergangenen Freitag gezogen wurden.

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Bremen hat rund eine halbe Million Euro beim Eurojackpot gewonnen. © Bernd Weißbrod/dpa

Und auch bei der nächsten Ziehung am Dienstag (3. Januar) ist der Eurojackpot wieder mit mehreren Millionen gefüllt. Insgesamt rund 28 Millionen Euro können Spielerinnen und Spieler abräumen, wenn sie den Jackpot knacken. Dafür benötigen sie jedoch die richtigen Gewinnzahlen.

Eurojackpot: Bremer oder Bremerin gewinnt halbe Million Euro – maximale Gewinnhöhe angehoben

Die maximal Gewinnhöhe wurde mit der Einführung der neuen Eurojackpot-Regeln Ende März auf 120 Millionen Euro angehoben. Auch eine zweite wöchentliche Ziehung am Dienstag wurde neu eingeführt – sie fand erstmals am 29. März 2022 statt.