Eule, Wolf, Fisch, Löwe

Bremen - Von Tido Davids. Er verbindet in seinen Werken handwerkliches und kreatives Geschick. Der studierte Bauingenieur Christian Reimann begeistert sich für Linoldruck und das ganz ohne Presse. Mit seinen Werken ist der Künstler heute Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Erde, Feuer, Wasser, Luft – die vier Elemente. „Tatsächlich gab es bei mir keinen konkreten Auslöser, diese vier Elemente künstlerisch darzustellen. Die Idee ergab sich einfach“, sagt der 44-Jährige. Zwei der insgesamt vier Bilder sind auf unserem Foto zu sehen.

Angefangen bei der Eule, die das Element Luft verkörpert. „Eulen sind für mich ganz besondere Wesen. Sie leben zurückgezogen, sind aber gleichzeitig aggressive Jäger“, skizziert Reimann die Motivwahl. Aus künstlerischer Sicht habe er versucht, die Eule in einem Tribal-Stil darzustellen – also angelehnt an eine besondere Zeichenform. Dies erforderte Fingerspitzengefühl, um die einzelnen Bildelemente in die Druckplatte aus Linoleum zu schneiden. Der Wolf steht exemplarisch für das Element Erde. „Dabei habe ich versucht, punktuell und mit feinen Linien und Strichelementen zu arbeiten“, so Reimann. Damit habe er zeigen wollen, dass auch Linoleum feine Arbeiten ermöglicht.

Das Element Wasser wird durch einen Fisch verkörpert. Im Gegensatz zum Wolf nutzte der Künstler den Pointillismus, um das Tier aus einzelnen Punkten entstehen zu lassen. Beim letzten Element Feuer hat sich der Bremer für einen Löwen entschieden. Statt besonders fein zu arbeiten, sollte der Löwe mit seiner brennenden Mähne großflächig in Szene gesetzt werden. „Ich habe versucht, bei allen vier Bildern die Vielseitigkeit von Linoleum unter Beweis zu stellen. Jedes Bild erforderte eine andere Arbeitsweise“, sagt der Künstler. „Da alle Bilder ein relativ großes Format haben, musste ich das weiße Papier auf den Boden legen und die Druckplatte per Hand darauf pressen. Schließlich arbeite ich ohne Presse.“

Kreativ war der Bremer bereits als Kind. Auch die Studienwahl stand im Zeichen von Kunst und Kreativität: Architekt oder Bauingenieurswesen? „Letztendlich bin ich Bauingenieur geworden, weil der Beruf Kreativität und analytisches Denken vereint“, so der 44-Jährige. Das Interesse für Kunst habe er aber nie verloren. „Ich habe Aktzeichenkurse besucht und mich in Fotografie versucht.“ Durch den Besuch einer Ausstellung des slowenischen Künstlerkollektivs „Neue Slowenische Kunst“, bei der Linoldrucke ausgestellt wurden, die osteuropäische Industriegebiete zeigten, sei er selbst zum Linoldruck gekommen. „Das Schneiden des Linoleums hat etwas Meditatives für mich“, beschreibt der Künstler seine Arbeit. Häufig nehme er sein Linoleum-Set sogar mit auf Geschäftsreisen, um abends im Hotel zu entspannen.

Reimanns Werke haben durchaus auch einen politischen Hintergrund. Auch, wenn das für die ausgesuchte Werkreihe nicht gilt. „Generell schrecke ich vor Botschaften innerhalb der Kunst nicht zurück. Bei mir ist das jedoch eher die Ausnahme“, so der Künstler. Den Linoldruck nutzt der Bremer auch immer wieder, um T-Shirts zu bedrucken. Dadurch entstand in Zusammenarbeit mit der Punk-Band „ZSK“ ein T-Shirt, dessen Erlöse an „Sea Watch“ fließen.

Angesichts der finanziellen Unsicherheiten wollte Christian Reimann nie Vollzeit- Künstler werden. „Wäre ich hauptberuflich Künstler geworden, müsste ich Kunst schaffen, die sich verkauft. Das liegt mir nicht“, sagt der Bremer. Sein Ziel von Kunst sei es, Leute zu erfreuen. Dies gelte sowohl für den Betrachter als auch für den Kunstschaffenden.