Eskalation am Grill: Komödie Bremen bringt Theater-Hit „Extrawurst“ heraus

Von: Thomas Kuzaj

Der Schauspieler Harun Yildirim in der Rolle des Erol auf der Bühne der Komödie Bremen im Packhaustheater (Schnoor). Mit der Satire „Extrawurst“ kommt das womöglich am stärksten – und leidenschaftlichsten – diskutierte Theaterstück der Gegenwart jetzt in die Hansestadt. © Kuzaj

Bremen – Positionen prallen hart aufeinander, Konflikte spitzen sich im Rekordtempo zu, gesellschaftliche Gruppen stehen einander unversöhnlich gegenüber. Was tagtäglich unter deutschen Dächern und in sozialen Netzwerken zu erleben ist, erobert in Gestalt einer Komödie landauf, landab die Bühnen: Das Theaterstück „Extrawurst“ zeigt in unerbittlicher Schärfe, wie es um die Debattenkultur bestellt ist – lange nicht mehr hat eine Komödie so klar ihre Zeit gespiegelt wie das Stück der Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob. Nun kommt „Extrawurst“ nach Bremen.

Die Komödie Bremen im Packhaustheater (Schnoor) geht mit dem Theater-Hit in die neue Saison. Premiere: Donnerstag, 8. September, 20 Uhr; weitere Termine dann bis zum 12. November. Kartenpreis: 32,50 Euro. In der Regie von Oliver Geilhardt spielen Martina Flügge, Andreas Eckel, Thomas Henniger von Wallersbrunn, Marcus Rudolph und Harun Yildirim. In den ersten Vorstellungen übernimmt Regisseur Geilhardt die Rolle von Henniger von Wallersbrunn.

Jacobs und Netenjakob (Autoren unter anderem für „Ladykracher“, „Das Amt“ und „Stromberg“) haben „Extrawurst“ in einem bürgerlichen Mikrokosmos westdeutscher Prägung angesiedelt – in einem Tennisclub. Die Mitgliederversammlung soll über die Anschaffung eines Grills für die Vereinsfeiern abstimmen. Eigentlich eine Formsache – bis Melanie (Martina Flügge) sich meldet. Wäre es nicht eine schöne Geste, für die türkischen Mitglieder einen zweiten Grill anzuschaffen, auf dem kein Schweinefleisch zubereitet wird? Nun, der Verein hat genau ein türkisches Mitglied: Erol (Harun Yildirim), von Beruf Anwalt. Zweiter Grill oder nicht? An dieser Frage entzündet sich eine Grundsatzdebatte, ein Kulturkampf. Im Verlauf der Debatte zeigen sich Vorurteile und Ängste, die unter der freundlichen Oberfläche schlummern.

Konfliktaufbau wie in einer Polit-Talkshow

„Jede Figur hat eine kleine Eskalation, bei der Sachen rausbrechen“, so Harun Yildirim beim Gespräch im Packhaus-Foyer. „Je saurer man wird, desto wichtiger werden Kleinigkeiten.“ Und gerade diese Kleinigkeiten haben es in sich und werden förmlich hochgekocht. Ein falsches Wort hier, ein Missverständnis dort – und schon ist noch mehr Feuer im Spiel. „In der Konfrontation mit anderen Personen können Kleinigkeiten wichtig werden.“ Yildirim vergleicht den Konfliktaufbau mit einer politischen Talkshow: „Da sagt man vieles, um das Publikum auf seine Seite zu bekommen – das passiert hier auch.“ Und: „Man kann auch mit haarsträubenden Ansichten sympathisch wirken.“

Das Ensemble – von links gesehen: Andreas Eckel, Marcus Rudolph, Harun Yildirim, Martina Flügge und Thomas Henniger von Wallersbrunn. © Linus Klose

Jacobs und Netenjakob haben es so eingerichtet, dass die Zuschauer praktisch Teil der Mitgliederversammlung des Tennisvereins sind. Niemand soll diesem gesellschaftlichen Konflikt entkommen. Die Komödie führt Erregungsmechanismen vor und zwingt zugleich zur Auseinandersetzung damit. Möglich auch, dass einzelne Darsteller ins Publikum gehen, um die Zuschauer auf ihre Seite (sprich: auf die Seite ihrer Figur) zu ziehen. Möglich ebenfalls, dass Darsteller sich in der Pause gleichsam unters Volk mischen, um Stimmung zu machen.

Zweiter Grill oder nicht? Bremer Publikum stimmt ab

Darf man das sagen? Wer darf das sagen? Wieder und wieder werden Gedanken, Überzeugungen, vermeintliche Sicherheiten infrage gestellt – zuweilen kippt das mit einem Wort. Wird für Erol ein zweiter Grill angeschafft? Darüber, so haben des die Autoren vorgesehen, stimmt das Theaterpublikum ab. So wird es auch in der Komödie Bremen sein, sagt Yildirim, der in Hannover aufgewachsen ist, auf etwa 20 Jahre Bühnenerfahrung zurückblickt und TV-Rollen spielt („Eifelpraxis“, „Pfefferkörner“, „Rosenheim-Cops“).

„Extrawurst“ ist eine präzise geschriebene Komödie – und verlangt auch den Darstellern ein Höchstmaß an Präzision ab, so Yildirim. „Die Konzentration ist sehr weit oben. Das ist auch das Schöne an dem Stück, die Herausforderung. Und: das Stück stellt viele Denkweisen infrage.“