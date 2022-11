Es wird weihnachtlich in der Bremer Innenstadt!

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Stück für Stück wächst der Weihnachtsmarkt auf dem Bremer Marktplatz. © Kuzaj

Bremen – Die Weihnachtssaison naht, wobei, nun ja. . . in etlichen Supermärkten ist sie ja schon seit Wochen im Gange. Nun aber wird der Weihnachtsmarkt auf dem Bremer Marktplatz aufgebaut, die große Tanne steht – wie berichtet – bereits. Auch Buden und Karussells nehmen ihre Formen an. Es wird ja auch Zeit. Der Bremer Weihnachtsmarkt beginnt am Montag, 21. November, und er dauert bis zum 23. Dezember. Dann kann Weihnachten kommen. . .

Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis donnerstags in der Zeit von 10 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Der Eröffnungsgottesdienst im St.-Petri-Dom beginnt am Montag, 21. November, um 16 Uhr. Anschließend werden die Lichter des Tannenbaums vor dem Haus der Bürgerschaft eingeschaltet. Es werde Licht! Phantasiewesen des Bremer Ensembles „Stelzen-Art“ besuchen den Weihnachtsmarkt jeden Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr. Und jeden Sonnabend spielen ab 18 Uhr die Turmbläser, allerdings nicht im Turm, sondern auf dem Rathausbalkon.

Ebenfalls vom 21. November bis zum 23. Dezember dauert der „Schlachte-Zauber“ an der Weserpromenade – auch die Mittelalter-Buden werden schon seit Tagen zusammengezimmert. Der „Schlachte-Zauber“ öffnet montags bis donnerstags in der Zeit von 11 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends von 11 bis 21 Uhr und sonntags dann von 11 bis 20.30 Uhr.

Punsch und Poffertjes in der Bremer Lloyd-Passage

Festlicher Glanz in der Lloyd-Passage. © CI

Auch der Weihnachtsmarkt in der Lloyd-Passage, den es seit nunmehr 30 Jahren gibt, beginnt am 21. November. Er dauert traditionsgemäß etwas länger als die anderen Innenstadt-Märkte, so auch in diesem Jahr: Schluss ist hier erst am 29. Dezember, so Projektleiterin Claudia Gösling. Der Weihnachtsmarkt in der Lloyd-Passage bietet Kulinarisches und Geschenkideen, skandinavische Dekoartikel und Holzspielzeug, Cocktails und Winterbier, Punsch und Poffertjes. Eröffnet montags bis donnerstags in der Zeit von 11 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr. Heiligabend geht‘s von 10 bis 14 Uhr.

Seit 30 Jahren mit von der Partie und damit so etwas wie eine Institution in der Lloyd-Passage: Silke und Heiner Fredrich aus Weyhe mit ihrem Kult-Treffpunkt, an dem es neben Glühwein, Feuerzangenbowle und hausgemachtem Eierpunsch (nach Geheimrezept!) alle Jahre wieder schöne Gespräche und Begegnungen gibt.