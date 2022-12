Bremen: Schausteller ziehen positive Weihnachtsmarktbilanz

Von: Jörg Esser

Teilen

Erschöpft, aber frohgemut: Das Freibeuterdorf der „Fogelvreien“ setzt in Kürze wieder die Segel. © Jonas Jaromir/Twojport

Die letzten Marktstunden laufen. In Gedanken sind die Schausteller bereits beim Abbau. Auf Weihnachtsmarkt und „Schlachte-Zauber“ wird eine positive Bilanz gezogen.

Bremen – Das war’s schon wieder. Noch ein letzter Freitag vorm Fest, und dann sind Weihnachtsmarkt sowie „Schlachte-Zauber“ 2022 nach 31 Tagen Geschichte. So viel vorweg: Nach einem Corona-Jahr ohne die Märkte (2020) und einem mit erheblichen virusbedingten Einschränkungen (2021) war allerorten der Wunsch spürbar, „sich die Normalität zurückzuholen“, wie es Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen, formuliert. Generell gebe es einen starken Nachholbedarf bei Volksfesten. „Das sind echte Live-Erlebnisse.“

Und der Wunsch nach Normalität hat sich offensichtlich in den Besucherzahlen niedergeschlagen. „Wir sind sehr deutlich an die Vor-Corona-Zahlen herangekommen“, sagt Keuneke. Es sei zudem auffällig gewesen, dass viele Menschen gezielt zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt gekommen seien und den Marktbesuch nicht als Nebenprodukt beim Einkaufsbummel angedockt hätten. „Gerade die Sonntage waren extrem gut und damit besser besucht als zuletzt“, so Keuneke.

„Schlachte-Zauber“: entspannte Atmosphäre und nachhaltige Produkte. © Jonas Jaromir/Twojport

„Die Freude darüber, Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt wieder ohne Einschränkungen besuchen zu können, war deutlich zu spüren“, heißt es auch aus dem Wirtschaftsressort. Viele Bremer, Besucher aus dem Umland und Touristen „haben für eine volle Innenstadt gesorgt“. Das habe natürlich positive Auswirkungen auf den Einzelhandel, die Gastronomie und die Hotellerie insgesamt, sagte Ressortsprecher Christoph Sonnenberg.

Nachholbedarf bei Bremern und Touristen

„Es wird wieder feste gefeiert“, sagt Johannes Faget, Chef-Pirat der „Fogelvreien“, die seit 2004 ihr „Freibeuterdorf“ an der Schlachte aufbauen. Es sei durchaus schwierig gewesen, das Projekt wieder zusammenzustellen. Doch es sei gelungen. „Und die Besucher haben goutiert, dass wir wieder in fast gewohnter Größe zugegen sind.“ Und die Umsätze „waren sehr gut“, so Faget. „Das liegt wohl an der Nachhaltigkeit vieler Produkte.“

Das Geld für Glühwein (häufig mit Schuss), Schmalzkuchen, Kartoffelpuffer und Wildschweinbratwurst sitzt wieder locker. „Die Beschicker sind zufrieden“, heißt es. Die „moderaten“ Preiserhöhungen seien akzeptiert worden. Und das Wetter? Auch das war ganz okay, sagt Keuneke. Nur zwischendurch sei es dann doch zu kalt gewesen. Kälte sei gut, Eiseskälte nicht. „Da haben die Leute die Hände in den Taschen und wollen nur noch nach Hause“, sagt Keuneke. Da fehle dann die Verweilqualität – trotz „Wikingerschlucks“ (Glühwein mit Aquavit).

Weihnachtsmarkt: Das kleine Riesenrad dreht sich auf dem Domshof. © Esser

„Kälte ist gut, Eiseskälte nicht“

Die Bremer Märkte haben laut Wirtschaftsressort und laut Schaustellern wieder jede Menge Touristen aus dem Ausland angezogen – Briten, Schweden, Niederländer, Spanier, Südamerikaner. Faget verweist zudem auf jede Menge Fans und Stammgäste aus Ostfriesland wie aus Süddeutschland, „in deren Herzen wir tief verwurzelt sind“. Es habe reichlich Komplimente für die Rückkehr der „Freibeuter“ gegeben und eine positive Atmosphäre geherrscht, sagt Faget. Und es sei „wenig Gesindel“ aufgetaucht, ergänzt der Pirat im mittelalterlichen Tonfall. Soll heißen: kein Falschgeld, kaum Taschendiebe und Aufbrüche.

Nur der „Capt’n“ (der Stehpirat an der Teerhofbrücke) sei in der zweiten Woche an einem Sonnabendabend „schangheit“ worden. Die schlimmsten Befürchtungen, dass er über die Teerhofbrücke gestürzt wurde, bewahrheitete sich nicht. „Eine Woche später kam ein Polizeiwagen – und brachte uns den Capt’n zurück.“ Eine Frau aus der Neustadt hatte sich laut Faget zuvor bei der Polizei mit den Worten gemeldet: „Da steht ein Kapitän in der Einfahrt…“