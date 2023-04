„Es war Autopilot“: Bremens Innensenator lobt 28-Jährige mit Zivilcourage

Von: Thomas Kuzaj

Lob mit Urkunde: Christina Ragkoti und Senator Ulrich Mäurer samt roter Mappe im „Blauen Salon“ der Bremer Innenbehörde. © Kuzaj

Bremen – Eine außergewöhnliche Geschichte ist es, die da im „Blauen Salon“ am Dienstsitz von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) an der Contrescarpe zur Sprache kommt. Mit einer öffentlichen Belobigung hat Mäurer am Mittwoch eine Frau ausgezeichnet, die mit Mut und Entschlossenheit dem Opfer eines Antanzdiebstahls geholfen hat. Erste Hilfe, Rettungskräfte alarmieren, Täter durch Gespräche binden – die 28-Jährige kümmerte sich um alles.

„Das Komplettpaket“, wie es Ralf Goldmann von der Bremer Polizei formuliert. „Vorbildlich“, wie Mäurer sagt. „Es war Autopilot“ – das sagt Christina Ragkoti, Verwaltungsangestellte im Bremer Gesundheitsamt, selbst. Anders ausgedrückt: Sie hat nicht lange nachgedacht, sondern einem Menschen in einer Notsituation einfach geholfen. Sie hat nicht weggeschaut, sondern hingesehen und gehandelt. Selbstverständlich ist das nicht. Deshalb gibt es ja auch das öffentliche Lob des Senators.

12. Februar vorigen Jahres, Christina Ragkoti schlenderte mit einem Freund durchs Viertel in Bremen. „Ein ganz normaler Sonnabendnachmittag, wir wollten zum Osterdeich.“ Doch plötzlich sah sie: „Da war ein Tumult im Gange.“ Im Eingangsbereich der Helenenstraße lag ein Mann. Wie sich später herausstellte, war der 67-Jährige Opfer eines Antanzdiebstahls geworden. Der Täter hatte ihm dabei die Beine weggeschlagen. Der 67-Jährige war zu Boden gestürzt, aufs Gesicht gefallen und hatte sich schwer am Kopf verletzt.

Menschen filmen – anstatt zu helfen

Mehrere Menschen standen um ihn herum, doch niemand half dem Mann. „Es war sehr chaotisch.“ Und: „Manche standen mit dem Handy hinter dem Opfer“, erinnert sich Christina Ragkoti. „Warum sollte man jemanden filmen, der am Boden liegt?“ Sie habe geguckt, ob das Opfer ansprechbar war, Umstehende befragt und sie aufgefordert, „ihre Handys wegzupacken“. Ragkoti: „Es waren 20 bis 30 Personen, die da gegafft haben. Das war es ja, was mich so irritiert hat. Mit den Handys in der Hand haben sie gefilmt, dabei hätten sie viel schneller handeln und helfen können.“

Auch der Täter war noch da. Mitte 20, etwa 1,70 Meter groß, burgunderfarbener Pullover, so beschreibt Ragkoti ihn. Im Zusammenhang mit Antanzdelikten war er polizeibekannt, so Goldmann. Während sie dem blutenden 67-Jährigen half, verwickelte Ragkoti den Täter in Gespräche. „Er wollte dem Opfer Cola über den Kopf schütten, das hat mich total rasend gemacht.“ Ein Mann habe den Täter schließlich zur Seite genommen.

Unterwegs mit einem „mulmigen Gefühl“

Der 67-Jährige, das war klar, brauchte dringend einen Krankenwagen. Ragkoti hatte ihn gerufen. Und wenig später auch noch einmal nachgefragt, ob die Hilfe schon unterwegs sei. Unterdessen brachte sie den 67-jährigen in die stabile Seitenlage und fühlte den Puls des Mannes. „Der war noch da.“ Dennoch sei sie langsam nervös geworden, so Ragkoti weiter. Sollte der Rettungswagen nicht bald eintreffen, würde sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen müssen. „Der Mann begann, blau zu werden.“ Er wurde in Rückenlage gebracht, der Kopf überstreckt. „Da hatte ich sein Gesicht direkt vor meinem Gesicht.“ Dann kamen die alarmierten Rettungskräfte, um die weitere Versorgung des 67-Jährigen zu übernehmen. Ragkoti wurde zur Polizei in die Vahr gebeten; Zeugenaussage machen. Sie traf dort, berichtet sie, auf einen empathischen Beamten, was hilfreich gewesen sei.

Das Erlebnis an jenem Sonnabend im Bremer Viertel, sagt Ragkoti, habe sie „lange begleitet“. Und heute? „Wenn ich allein unterwegs bin, habe ich ein mulmiges Gefühl, weil ich mich frage, wer würde mir helfen?“

Straßenraub: Dauer-Thema in Bremen

Wie sicher sind Bremens Straßen? Raubüberfälle, Antanzdelikte und Diebstähle auf offener Straße beschäftigen die Bremer Polizei seit vielen Monaten – oft geschehen die Taten am helllichten Tag, vielfach mitten in der Stadt sowie im Bereich rund um den Bremer Hauptbahnhof. Im Dezember vorigen Jahres meldete das Innenressort „polizeiliche Ermittlungserfolge gegen minderjährige und heranwachsende ausländische Straftäter“. Sie seien für eine „nicht unerhebliche Zahl“ von Diebstählen verantwortlich, so Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) damals. Er sprach von „strukturiertem und gemeinschaftlichem Vorgehen“: „Auffällig ist, dass eine nicht unerhebliche Zahl dieser Straftaten auf das Konto von rund 130 jungen unbegleiteten Ausländern geht. Ihnen werden 699 Tatbeteiligungen zugeordnet.“ Gegenwärtig stehen verschiedene Jugendgruppen im Fokus von Polizei und Bundespolizei.