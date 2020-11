Kein Karneval: „Es ist eine traurige Zeit“

Da war die Welt noch lustiger: Eröffnung der Karnevalssession am 11. November 2019 mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (Mitte) im Rathaus. In diesem Jahr fallen die närrischen Feierlichkeiten Corona zum Opfer.

Bremen – Es mögen vielleicht verrückte Zeiten sein – aber närrische Zeiten? Nein, närrische Zeiten sind es wahrlich nicht. Der Karneval fällt flach in diesem Jahr, närrisches Treiben ist einfach nicht pandemiekonform.

Schon vor dem 11. 11. war alles vorbei – sprich: abgesagt. Und das bedauern nicht allein die rheinischen Frohnaturen. Auch im Norden ist novemberlicher Trübsinn angesagt. Zum Beispiel bei den Narren in Bremen.

Rückblende. Was war das für ein schöner 11. November im vorigen Jahr! Erstmals seit 30 Jahren eröffneten die hanseatischen Jecken vom Großen Karnevalsverein Rot-Weiß die „Karnevalssession“, wie es im Fachjargon heißt, mit Bürgermeister im Rathaus. Vereinspräsidentin Karin Hutwalker freute sich, als im vornehmen Kaminsaal des Rathauses gelacht, gesungen und geschunkelt wurde – alles ohne Abstand, den brauchte man damals noch nicht.

Dieses Jahr keine „Ahoi“-Rufe im Bremer Rathaus

Mittenmang: Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). „Wir können in Bremen gut feiern“, sagte er, während die festlich-feierliche Proklamation des neuen Stadtprinzenpaars – Prinz Jens und Prinzessin Vela – zu erleben war. Alles unter fröhlichen „Ahoi“-Rufen. Denn an der Weser heißt es nicht „Helau“ und nicht „Alaaf“, sondern eben „Ahoi“.

In diesem Jahr gibt es keine „Ahoi“-Rufe und kein neues Stadtprinzenpaar. Kein Ritterschlag, keine fröhlichen Lieder. „Es ist eine traurige Zeit“, sagt Präsidentin Hutwalker. Kein Prinzenpaar, keine Sessionseröffnung. „Man würde ja ohnehin keine Säle finden, in die man hineinkommt.“

Kein Ritterschlag und kein Prinzenpaar in Bremen

Die schon traditionelle Karnevalsfeier in der rheinisch geprägten „Ständigen Vertretung“ (Böttcherstraße) war ebenfalls bereits abgesagt worden, inzwischen wäre sie ohnehin nicht mehr möglich, weil das Lokal pandemiebedingt den November über geschlossen bleiben muss.

Bremische Tradition ist es zudem, den „Ritter Lächelnder Roland zu Bremen“ zu küren. In diesem Jahr aber wird es keinen Ritter geben. In der vorigen Session war noch Marco Lübke, von Haus aus Polizist, begeisterter Schwimmer und seit 2015 CDU-Abgeordneter in der Bürgerschaft, in den karnevalistischen Ritterstand aufgenommen worden.

Bremer Karnevalisten brauchen Unterstützung

Die Karnevalisten trifft all das hart, denn sie – und eben der Karneval – leben ja gerade vom Kontakt, vom Miteinander, vom gemeinsamen Erlebnis. „Etwa 100 Vereine in Niedersachsen und Bremen haben Karnevalsverbot“, konstatiert Hutwalker. „Es sieht ganz trist aus, weil wir gar nichts machen dürfen. Es ist sehr schade, aber man kann es nicht ändern.“ Einzig die Garde des Vereins – „zehn Mädchen“ – habe sich bisher „sporadisch“ (und coronakonform) zum Training getroffen. „Damit der Kontakt erhalten bleibt.“

Wie wird das Vereinsleben sonst aufrechterhalten? „Es geht nur über Telefon“, sagt Hutwalker. „Unsere Jahreshauptversammlung im April mussten wir absagen.“ Anstehende Neuwahlen habe man nun verschoben – geht ja zur Zeit nicht anders.

Und auch die Karnevalisten haben „bei der Stadt einen Antrag auf Unterstützung gestellt“, sagt Präsidentin Hutwalker. Denn dem Verein fehlt nicht nur das närrische Treiben, sondern ihm fehlen auch Einnahmen. Es sind einfach keine lustigen Zeiten für die Narren.