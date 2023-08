Unwetter hinterlässt Spuren im Bremer Bürgerpark an: 20 umgestürzte Bäume

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Etliche Bäume sind im Bürgerpark bei dem Gewitter am Wochenende entwurzelt worden. © dpa/Schuldt

Das schwere, lokal begrenzte Unwetter am Sonnabend hat erhebliche Schäden im Bremer Bürgerpark verursacht. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Bremen – Es war kurz, heftig und punktuell: das Unwetter am Sonnabendnachmittag. Und es hat insbesondere den Bürgerpark in Schwachhausen getroffen. Noch begutachten Experten die Bäume und halten nach weiteren Schäden Ausschau. Parallel dazu laufen die Aufräumarbeiten.

„Bei der Meierei und im Stadtwald hat es ganz schön gerappelt“, sagt Bürgerparkdirektor Tim Großmann im Gespräch mit unserer Mediengruppe. Der vordere Bereich des Bürgerparks beim Park Hotel blieb weitgehend verschont. „Das Gewitter war sehr punktuell“, so Großmann. Etwa 20 Bäume sind umgestürzt – zum Teil samt Wurzel aus dem Boden gerissen. Oder einfach abgebrochen wie ein Streichholz.

Schäden nach Unwetter im Bürgerpark: Alter Baumbestand betroffen

Getroffen hat es laut Großmann unter anderem Eichen und Buchen – uralten Baumbestand aus den Anfängen des 160 Jahre alten Bürgerparks. Warum? „Der Klassiker“, erklärt der Direktor. Heißt: Die Bäume sind voller Blätter, durch den Regen nass, also noch schwerer. Die Gewitterzelle kam mit starkem Wind, „die Bäume waren wie Segel im Wind“. Großmann: „Das war eine Maximalbelastung für die Bäume, zumal der Sturm aus unterschiedlichen Richtungen blies, ständig wechselte, anders als bei Herbststürmen.“ Da komme der Wind eher aus einer Richtung.

Regelmäßig werde der Bestand überprüft. Was wackele, müsse gefällt werden, damit niemand zu Schaden komme. Trotz aller Vorsicht und Umsicht bleibe in einem Park bei Sturm immer ein Restrisiko, sagt Großmann.

Derzeit sind nach dem Unwetter vom Sonnabend weiter Gutachter in Bremens „grüner Lunge“ unterwegs, um Schäden auszumachen, lockere Äste und beschädigte Wurzeln zu entdecken. „Sie schauen, was raus muss.“ Das wird noch mehrere Tage dauern, sagt Großmann. Einige Bereiche sind abgesperrt. Der Bürgerparkdirektor geht davon aus, dass weitere Bäume gefällt werden müssen. Eindringlich appelliert er an Besucher, die Absperrungen zu beachten. Großmann: „Sie machen Sinn, auch wenn für Laien der Grund womöglich nicht gleich ersichtlich ist. Jederzeit können lockere Äste aus den Kronen herunterfallen, das ist hochgradig gefährlich.“

Sturmschäden im Bremer Bürgerpark: Das Unwetter am Sonnabend hat erheblichen Schaden angerichtet. Etwa 20 Bäume sind in Bremens „grüner Lunge“ umgestürzt. Der Parkdirektor bittet Besucher dringend, die Absperrungen zu beachten, da weiter Äste herunterfallen könnten. © dpa/Schuldt

Parallel zur Begutachtung sind die Aufräumarbeiten im Gange. Sie werden sich noch einige Wochen hinziehen, so Großmann. Kleines Geäst wird vor Ort gehäckselt, bleibt liegen und verrottet. Die Wurzelteller bleiben meist ebenfalls im Park liegen. Wo Bäume fehlen, wird nachgepflanzt. Umgestürzte Bäume werden zersägt und zu einem Holzunternehmen abtransportiert. Daraus werden beispielsweise Pellets hergestellt. Großes Geld verdiene der Park damit jedoch nicht, betont der Direktor.

Beschädigt wurde auch die kleine Brücke bei der Waldbühne. Ebenso das Wätjenhaus im Stadtwald, auf das ein großer Ast gefallen ist. Auch die Lindenallee im Stadtwald mit altem Baumbestand hat es getroffen.

Den Schaden durch das Gewitter (ohne Brücke und Haus) schätzt Großmann auf 50 000 bis 100 000 Euro, „mindestens“. Immerhin, die vergangenen Jahre blieb der Bürgerpark von derartigen Stürmen im Sommer verschont. Ein Vergleich zum verheerenden Herbststurm „Xavier“ im Oktober 2017: Damals vernichtete das Unwetter 70 bis 80 Bäume direkt, weitere 50 waren beschädigt und mussten gefällt werden, erzählt Großmann.

Der Bürgerpark ist 160 Jahre alt, der Stadtwald 120 Jahre. Beide zusammen umfassen eine Fläche von etwa 200 Hektar.