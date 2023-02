Bremen und das Umland: „Es geht nur gemeinsam“

Von: Jörg Esser

Das Güterverkehrszentrum Bremen ist der älteste deutsche GVZ-Standort. Ralph Sandstedt, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft, brachte am Donnerstag den Ausbau des GVZ bis nach Lemwerder ins Spiel. © WFB Wirtschaftsförderung Bremen/Stduio B

In und rund um Bremen werden Gewerbeflächen knapp. Das zwingt die Politiker zur Zusammenarbeit über die Landesgrenze hinweg. „Es geht nur gemeinsam“, hieß es bei einem Symposium.

Bremen – Die Gewerbeflächen werden knapp, vor allem die sofort verfügbaren. In Bremen und „umzu“. „Es wird eng“, sagte Sykes Bürgermeisterin Suse Laue am Donnerstagvormittag beim Symposium „Regionale Gewerbeflächenentwicklung“ im Haus Schütting, dem Sitz der Bremer Handelskammer.

Fehlende Gewerbeflächen sind ein regionales Problem. „Kooperation ist von entscheidender Bedeutung“, sagte der Bremer Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht. „Es geht nur noch gemeinsam. Wir müssen die Kirchturmpolitik hinter uns lassen“, ergänzte Laue, die auch Vorsitzende des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen ist.

Das heißt: Bremen, sein Umland und die gesamte Region – und damit 26 Kommunen, verteilt auf 3 900 Quadratkilometern, mit 1,2 Millionen Einwohnern und 470 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – müssen zusammenarbeiten. Und das wollen sie auch. Das jedenfalls wurde auf dem mehrstündigen Symposium mehrfach betont. Mehr als 100 Bürgermeister, Fachpolitiker, Unternehmer und Wirtschaftsförderer aus der Hansestadt und dem Umland waren dabei. Ein regionales Gewerbeflächen-Monitoring soll es geben. „Die Regionen Hamburg, Hannover und Kiel haben das schon“, hieß es.

Hamburg, Hannover und Kiel sind ein Stück weiter

Das Symposium rückte das Projekt „Achim-West“ in den Fokus. Das ist seit Jahren ein Dauergast in den Schlagzeilen. Es gilt als Paradebeispiel für die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinaus. Sichtbar sind bislang allenfalls Sandhügel und Bauschilder. Doch „in den nächsten Monaten soll es losgehen“, sagte Achims Erster Stadtrat Daniel Moss. Auch Peter Bohlmann, Verdener Landrat, zeigte sich im Schütting zuversichtlich, „was die Umsetzung von Achim-West betrifft“.

Das geplante Gewerbegebiet liegt in Achim, kurz hinter der Landesgrenze. Es ist rund 90 Hektar groß und sei zunächst als „Infrastrukturprojekt gestartet worden, um das überlastete Straßennetz rund ums Bremer Kreuz zu entlasten“, so Moss. Unter anderem geplant ist ein Anschluss an die A 27. Die Investitionskosten für das Gesamtprojekt seien Anfang 2022 auf 153 Millionen Euro beziffert worden. Nicht die gesamte Summe wird laut Gutachten aus Einnahmen gedeckt. Es bleibt eine Finanzierungslücke von 32 Millionen Euro. „Das kann die Stadt Achim nicht alleine stemmen.“ Und so holte sie Bremen und den Kreis Verden mit ins Boot. An der Entwicklungsgesellschaft sind Achim und Bremen mit je 40 Prozent und der Kreis Verden mit 20 Prozent beteiligt. Die Vertragskonstruktion sieht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung und Gesellschafterverträge vor. „Die Kooperation ist das Herzstück des Vertragskonstruktes“, so Moss. „Achim-West ist ein Schlüssel zum Erfolg“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

„Kooperation ist das Herzstück“

Was noch fehlt, ist zunächst der Planfeststellungsbeschluss. Der liegt beim Kreis. Und danach muss der Achimer Stadtrat grünes Licht für das Gewerbegebiet geben – mit überarbeitetem Zeitplan und Finanzplan. Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld sagte: „Bremen und Achim können das Tor zum Projekt nur gemeinsam aufschließen.“ Und weiter: „Der Bremer Schlüssel steckt schon im Schloss.“

Es dauert mit der Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Ralph Sandstedt, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft des Bremer Güterverkehrszentrums (GVZ), regte deshalb an, weiter in die Zukunft zu schauen. „Wir brauchen einen Masterplan Gewerbegebiete 2050 plus.“ Konkret brachte er eine Erweiterung des GVZ vom Niedervieland bis ins niedersächsische Lemwerder ins Spiel, ein Gewerbeband mit 500 Hektar Flächen. „Da braucht es den politischen Willen.“ Und es braucht viel Zeit und Geduld. Sandstedt formulierte es so: „Wenn wir heute eine Idee haben und in 20 Jahren den ersten Sandhaufen sehen, sind wir gut.“