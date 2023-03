Es darf auch mal guter Kitsch sein: Niels Frevert startet Tour in Bremen

Teilen

Hat ein neues Album und stellt es zuerst live in Bremen vor: Niels Frevert. © Dennis Dirksen

Niels Frevert hat ein neues Album veröffentlicht: Dreieinhalb Jahre nach dem umjubelten „Putzlicht“ gibt es jetzt wieder neue Musik vom Pop-Chansonnier aus Hamburg. Und die stellt er zuerst in Bremen vor.

Bremen - Das neue, siebte Album des Hamburger Niels Frevert heißt „Pseudopoesie“ und überrascht wieder mit wunderschönen Popsongs. Frevert, Held aller Lieddichter deutscher Sprache, hat sich weiterentwickelt. Die neue Platte ist tanzbarer als die Vorgänger. Natürlich stellt Frevert sein neues Werk auch live mit Band vor. Seine Tour startet der 55-Jährige am 19. April im Lagerhaus in Bremen. Mit ihm sprach Reinhard Franke.

Herr Frevert, Sie lieben Melancholie und Poesie. Warum heißt Ihr neues Album „Pseudopoesie“?

Es ist ein schönes Wort, klingt nicht nur gut, sondern sieht geschrieben auch noch gut aus. Es geht sicher um die Zweifel des Autoren und bestimmt auch um den Meta-Mittelfinger Richtung Mainstream. Den Begriff Poet kann man ganz verschieden interpretieren. Und er ist in den vergangenen Jahren sehr inflationär benutzt worden. Ich höre in dem Wort sogar etwas Kitsch heraus, und ich mag Kitsch, wenn er gut gemacht ist. Den Begriff Pseudo empfinde ich in diesem Zusammenhang als positiv. Auch meine Plattenfirma fand den Titel gut. Ich könnte mir das erlauben, sagten sie (lacht).

Die Produktionsphase für das neue Album dauerte nur sechs Wochen. Nach Ihrem Solodebüt war das der kürzeste Zeitraum für die Aufnahmen. Sie waren immer jemand, der etwas langsamer ist. Warum ging es jetzt so schnell?

Durch die Pandemie hatte ich viel Zeit zum Schreiben. Dann habe ich den Produzenten Tim Tautorat kennengelernt und wusste, dass er nicht nur zwei Platten im Jahr macht, sondern sieben bis acht. Er arbeitet zügig, ist entscheidungsfreudig und mutig. Ich habe so intensiv an meinen Demos gearbeitet wie bei meinem Solodebüt 1997. Ich wusste, dass ich all meine Teilchen zusammenhaben muss, wenn wir loslegen. Ich wäre sonst in Teufelsküche gekommen. Es war schon viel da, und ich wusste, wenn ich mit Tim arbeite, muss ich schnell sein. Das hat geholfen. Ohne Druck lasse ich mir ewig Zeit.

Die neue Platte wurde komplett mit Ihrer Liveband aufgenommen. Das gab es auch noch nie.

Stimmt! Es war wirklich das erste Mal, dass alle zusammengeblieben sind, keiner weg musste. Das fühlt sich richtig gut an im Hinblick auf die kommende Tour.

Mit „Putzlicht“ wurde 2019 ein Wandel vollzogen…

Ja, da gab es mehr E-Gitarren, die Produktion war größer. Jetzt folgte der nächste Schritt. Auf der neuen Platte gibt es noch mehr E-Gitarren, und es ist etwas tanzbarer. Das hat sich so ergeben mit den Songs, aber es gab von vorneherein die Motivation, wieder auf Tour zu gehen. Anfang 2020 musste ich wegen Corona eine Tour absagen, das war sehr unschön. Ich will jetzt erreichen, dass man Bock hat, das neue Album live zu erleben.

Die erste Single „Weite Landschaft“ steht für eine gewisse Veränderung. Ist es wirklich solch eine krasse Wandlung?

Krass nicht, aber eine Wandlung. Man hört meine Stimme und meine Geschichten, aber es ist mir schon wichtig, dass eine Weiterentwicklung erkennbar ist. Ich weiß nicht, wie man sich neu erfinden kann, aber man kann Neues ausprobieren. Das macht es auch spannend. Das neue Album klingt noch elektrischer. Da frage ich mich schon, ob mir alle noch folgen. Aber ich will eben auch nicht langweilig werden.

Mit „Putzlicht“ sollen Sie das Korsett des Liedermachers abgestreift haben. Wollen Sie keiner mehr sein?

Doch. Ich sehe mich nach wie vor als Liedermacher. Das sind die, die ihre Songs alleine spielen und damit einen ganzen Abend bestreiten können. Es muss nicht nur die gezupfte Gitarre sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auf den nächsten Platten wieder akustischer wird. „Pseudopoesie“ ist jetzt der logische, nächste Schritt nach „Putzlicht“.

Haben Sie sich selbst etwas unter Druck gesetzt, „Putzlicht“ toppen zu müssen? Wenn ein neues Album von Ihnen angekündigt wird, dann ist das schon eine Wucht.

Toppen würde schwierig werden, dachte ich. „Putzlicht“ war ein schöner Erfolg, der mir gut getan und etwas bewegt hat. Ich setze mich nicht unter Druck, höchstens unter Zeitdruck. Woran soll man es festmachen? Die neue Platte sollte nicht schlechter werden. Das hat funktioniert.

Wo sehen Sie sich mit dem neuen Werk?

Leider leben wir in Zeiten mit Klickzahlen und Vergleichen. Das finde ich schwierig. Ich habe meine Zweifel, dass das der Popmusik gut tut. Ich bin ein Album-Künstler, mag Romane und Filme. Ich finde es schön, wenn sich etwas entwickelt. Was ich sagen will: Das mit dem Erfolg ist relativ. Da gibt es verschiedene Parameter. Ich bin schon länger unterwegs, und bei mir definiert sich das anders. Ich bin erfolgreich, weil ich regelmäßig Platten veröffentlichen kann. Bei mir geht es nicht um eine Chart-Positionierung. „Pseudopoesie“ ist mein siebtes Soloalbum. Das ist mein persönlicher Erfolg. Ich bin ganz okay im Rennen.

„Die Abendsonne auf deiner Haut entgleitet dir sanft“. Wie entstehen solch schöne Textzeilen?

Die kommen mir zugeflogen. Wenn sie bei mir landen, schreibe ich sie schnell auf. Ich bin tatsächlich immer im Einsatz. Ich sammel’ immer, auch die Sachen, von denen ich im ersten Moment gar nicht so überzeugt bin. Und ich singe diese Worte so, dass sie nicht konstruiert klingen. Songtexte zu schreiben, das ist der schönste Beruf der Welt. Man muss nicht mit Ende 40 noch genauso singen, wie man es mit Anfang 20 getan hat. Dazu kommt, ich habe schon einige Geschichten erzählt und möchte mich nicht wiederholen. Diese Herausforderung erfüllt mich. Ich will mich nicht auf Lorbeeren ausruhen.

Bei Themen wie Pseudopoet sprechen Sie sicher gewisse Leute an. Denken Sie da an bestimmte Menschen oder wird das frei assoziiert?

Ich tue mich immer schwer mit der Interpretation meiner Texte, denn ich will da niemanden enttäuschen. Da überlasse ich den Hörerinnen und Hörern ihre eigene Sicht. Natürlich geht es in meinen Texten viel um mich. Sorry, ist so. Es ist halb biographisch, halb erfunden.

Eine Geschichte haben Sie im Song „Kristallpalast“ beschrieben. Wo ist der?

Das ist ein Jazzclub, den ich eröffne, wenn ich mit der Popmusik reich geworden bin. Aber bis dahin habe ich noch Zeit und werde noch einige Platten veröffentlichen.

Pop-Chansonnier Niels Frevert am 19. April in Bremen

Niels Frevert startet seine „Pseudopoesie“-Tour in Bremen. Am Mittwoch, 19. April, 20 Uhr, kommt der gebürtige Hamburger mit seiner Band ins Lagerhaus, Schildstraße 12. Tickets gibt es für für etwa 33 Euro. Sie sind unter der Rufnummer 01806/570070 zu haben.