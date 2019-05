Erzählerin Gudrun Rathke wandert auf Deutscher Märchenstraße bis nach Bremen

Auf verwunschenen Wegen

Gudrun Rathke ist angekommen – mit Stadtmusikanten bei den Stadtmusikanten von Gerhard Marcks.

Die kleine Handspindel ist immer dabei, wenn sich Gudrun Rathke auf den Weg macht. Vorsichtig dreht die Erzählerin den hölzernen Schaft, zieht einen feinen roten Faden aus dem Vlies – und spinnt dabei Märchen. Zu Ehren der Bremer Stadtmusikanten, deren Geschichte vor 200 Jahren erstmals in gedruckter Form von den Brüdern Grimm veröffentlicht wurde, ist sie entlang der Deutschen Märchenstraße unterwegs, 140 Kilometer von Bad Oeynhausen bis nach Bremen. Auf Schusters Rappen und stets bereit, ein Märchen zu erzählen – am Wegesrand, in Kitas, Schulen, Kneipen und Bibliotheken, so auch in Bremen.