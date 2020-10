Das Bremer Übersee-Museum blickt in die Kinderstuben der Wildtiere

+ © Kuzaj Koalaweibchen reichen Darmbakterien an ihre Jungen weiter, damit sie Eukalyptusblätter vertragen. © Kuzaj

Bremen – Einblicke in fremde Kinderstuben bietet das Übersee-Museum ab Sonnabend, 24. Oktober. Es handelt sich um Blicke in Nester, Höhlen und Bauten, um tierische Kinderstuben also. Dabei wirft die Ausstellung „Junge Wilde – Tierisch erwachsen werden“, die bis zum 11. April 2021 dauert, auch geradezu philosophische Fragen auf.