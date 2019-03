Bremen – Der Rundfunkrat hat am Dienstag Dr. Yvette Gerner zur Intendantin von Radio Bremen gewählt. Sie ist den Angaben zufolge die erste Frau an der Spitze des Senders. Die 51-Jährige folgt auf acht Intendanten, die Radio Bremen seit 1945 geleitet haben.

Auf der außerordentlichen Sitzung des Rundfunkrats sprachen sich die Mitglieder „mit großer Mehrheit“, wie es am Abend hieß, für Gerner aus. Die promovierte Politikwissenschaftlerin und heutige Chefin vom Dienst in der ZDF-Chefredaktion hatte sich am Nachmittag dem Rundfunkrat vorgestellt. Sie wird die Nachfolge von Jan Metzger am 1. August antreten. Metzger hatte sich aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl gestellt.

Neben dem Studium der Politischen Wissenschaft, Germanistik und Slawistik begann der berufliche Weg Gerners als freie Mitarbeiterin bei der Zeitung „Die Rheinpfalz“ in Speyer. Schon während ihrer Promotion an der Uni Heidelberg war Gerner als redaktionelle Mitarbeiterin in der Hauptredaktion Außenpolitik beim ZDF tätig. Nach ihrem Volontariat ab 1996 beim ZDF hatte Gerner dort verschiedene Positionen inne. Seit 2010 ist sie im Zweiten Chefin vom Dienst in der Chefredaktion. Gerner, geboren in Ludwigshafen, ist verheiratet und hat einen 17-jährigen Sohn.

Dr. Klaus Sondergeld, Vorsitzender des Rundfunkrates, zeigte sich überzeugt, dass Yvette Gerner „die großartige Arbeit“ von Jan Metzger fortführen und den Sender „erfolgreich durch die schwierigen Zeiten des digitalen Wandels“ steuern werde. Gerner, die die Findungskommission unter 22 Bewerbern einstimmig ausgewählt hatte, zeigte sich „gespannt auf die Menschen“ in Bremen und Bremerhaven. Sie versprach ein Radio-, TV- und Onlineangebot, das „nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen“ sei. In der ARD ist Gerner eine von drei Frauen unter den zehn Intendanten. gn