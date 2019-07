Messerangriff an Haltestelle: 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Bremen - Von Steffen Koller. Wenn Worte nicht mehr reichen: Ein 22-jähriger Mann muss sich seit Montag vor dem Bremer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Ende Dezember 2018 nach einem Streit auf einen ebenfalls 22-Jährigen eingestochen zu haben. Nur durch eine Not-Operation retteten Ärzte das Leben des mutmaßlichen Opfers.

Es ist ein kurzer Termin am Montagnachmittag. Nur 25 Minuten dauert der Prozessauftakt, bei dem Staatsanwalt Arne Kluger zusammenfasst, was dem Angeklagten zur Last gelegt wird. So soll der Mann am 30. Dezember vergangenen Jahres zusammen mit dem späteren Opfer zunächst in einer Straßenbahn in Streit geraten sein. Kurz nach fünf Uhr morgens erreichten beide die Haltestelle „Düsseldorfer Straße“ im Stadtteil Osterholz, als das blutige Drama seinen Lauf nahm. Laut Kluger stritten sich beide Männer zunächst lautstark, kurze Zeit später schlugen sie gegenseitig aufeinander ein.

Dann die mutmaßliche Attacke: Mit einem Messer (Klingenlänge 14 Zentimeter) stach der Angeklagte nach Angaben von Kluger mehrfach auf den Mann ein und traf ihn dabei im Bauchraum, an Oberschenkel, Hals und Kinn. „Der Geschädigte rief: ,Hör' auf damit! Hör´ auf!“, doch der Angeklagte stach abermals auf ihn ein“, schilderte Kluger das vermeintlich brutale Vorgehen des Mannes. Erst als dem Angeklagten bewusst geworden sei, dass sein Gegenüber lebensgefährlich verletzt sei, ließ er ab und flüchtete vom Tatort, hieß es. Einen Tag später nahmen Spezialkräfte der Polizei den Mann fest.

Wenige Minuten vor dem Verlesen der Anklage betritt der 22-Jährige den Verhandlungssaal 249. Er trägt seine mittellangen Haare akkurat nach hinten gekämmt, eine Locke fällt ihm dabei über die Stirn. Dazu Drei-Tage-Bart und rosafarbenes Hemd. Zwei Schwestern des Angeklagten sitzen im Zuschauerraum, ab und an wirft er ihnen Blicke zu. Rein äußerlich ist es kaum vorstellbar, dass der Mann versucht haben soll, einen Menschen zu töten, ohne Mörder zu sein, wie es in der Anklageschrift kurz zuvor hieß. Wäre das Opfer nicht umgehend notoperiert worden, wäre es gestorben, so Kluger. Zu groß sei der Blutverlust gewesen, hieß es weiter.

Warum es zum Streit kam, wurde am Montag nicht klar. Der 22-Jährige äußerte sich zunächst nicht. Fest scheint nur zu stehen, dass beide Männer sich bereits vor der Tat kannten und es eine „Auseinandersetzung im persönlichen Bereich“ gewesen sei, so eine Polizeisprecherin in einer Meldung vom 2. Januar dieses Jahres. Der Angeklagte wird sich voraussichtlich am nächsten Verhandlungstag (Mittwoch, 10. Juli) zu den Vorwürfen äußern. Dies deuteten seine Verteidiger zumindest an. Dann wird wohl auch das mutmaßliche Opfer dem Prozess beiwohnen. Zum Auftakt erschien lediglich der Nebenklagevertreter vor Gericht.

Bis Mitte September sind acht weitere Verhandlungstage terminiert, dann wird wohl auch mit einem Urteil zu rechnen sein. Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft. Auch ein psychiatrischer Sachverständiger begleitet den Prozess. Er soll letztlich in einem Gutachten Aufschluss über die Schuldfähigkeit des Angeklagten geben. Sollte eine psychische Erkrankung beim 22-Jährigen festgestellt werden, kann auch die Unterbringung in einer forensischen Psychiatrie angeordnet werden, hieß es vor Gericht.