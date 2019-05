Hatun Sürücü: Erschossen auf offener Straße - Film „Nur eine Frau“ läuft in Bremen

Produzentin Sandra Maischberger in der Schauburg

+ © Koller Diskussionstoff: Sandra Maischberger (l.) im Gespräch mit einer Besucherin des Kinos Schauburg. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Erschossen vom jüngsten Bruder auf offener Straße, erzeugte der sogenannte Ehrenmord an Hatun Sürücü im Februar 2005 bundesweite Schlagzeilen. Jetzt kam die Geschichte der damals 23-jährigen Kurdin in die Kinos. „Nur eine Frau“ läuft auch in Bremen.