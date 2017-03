Erotik und Vergänglichkeit

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der neue Roman „Gegenüber“ von Erika Pluhar ist ein Produkt echter Erfahrungen und Erlebnisse.

Bei einer Lesung in der Stadtbibliothek am Mittwochabend gab die Autorin, Schauspielerin, Chansonsängerin und Regisseurin Einblicke in die enge Verflechtung des literarischen Stoffes mit ihrem Leben. Auch waren Auszüge aus Porträtfilmen von 1981 und 1999 zu sehen. Die Produzentin Heide Nullmeyer lud Pluhar zu einem spannenden Talk vor rund 200 zumeist älteren Gästen.

„Die Leute erfahren nur, was den Weltmächten wichtig ist“, sagt Henriette Lauber, eine von zwei Protagonistinnen in „Gegenüber“. Die 80 Jahre alte pensionierte Cutterin kennt die Konflikte der West-Sahara, bei Dokumentationen war sie vor Ort für den Filmschnitt zuständig. Pluhar war schon vor 40 Jahren in Flüchtlingscamps in der West-Sahara, die infolge des Grenzkonflikts zwischen Algerien und Marokko entstanden sind. „Marokko hat eine 2 600 Kilometer lange Grenzmauer gebaut. Doch wissen die Menschen nichts davon. Für die Großmächte ist das nicht interessant.“

Henriette Lauber ist zwei Jahre älter als ihre 78 Jahre alte Erfinderin Pluhar. Laubers ganze Liebe gilt ihrem Patensohn Maloud. Sie selbst lebt zurückgezogen in einer Wohnung. Sie erleidet einen Schwächeanfall, woraufhin ihre junge Nachbarin Linda sich um sie kümmert. Nähe und Austausch beginnen. Lebensmuster, Alter und Vergänglichkeit werden zum Thema. „Menschen brauchen immer ein Gegenüber. Ich habe Euch als Gegenüber. Wir stehen auch dem Älterwerden und der Vergänglichkeit gegenüber.“ So erklärt Pluhar ihren Gästen den Titel ihres Romans.

Henriettes Gedankenwelt ist eine schöne Spielwiese für die Autorin. Nachts blickt die Protagonistin in den Spiegel auf ihren nackten, alten Körper. „Er ist welk, so wie Blumen welk sein können. Er ist Ausdruck eines gelebten, aber immer noch lebendigen Lebens.“ Pluhar liest das ruhig und etwas nachdenklich.

Entdeckerdrang in der Stimme

In ihrer Stimme schwingt ein gewisser Entdeckungsdrang mit. „Mit einem feineren Gespür für Erotik lässt er sich als weiblich wahrnehmen.“ Die Stelle ist eine wunderbare Vorlage für die Talkrunde. „Ich merke, ihr sackt alle etwas ein. Wenn ich damit anfange, setzt im Publikum immer so eine seltsame Stille ein“, sagt Pluhar. Für sie ist Erotik alles, was Menschen berührt. „Solange man bei Sinnen ist, sollte man sinnlich bleiben“, sagt sie.

Schauspielerin Pluhar liest ruhig und wenig affektiert, geradezu mit einer gewissen Altersweisheit. Nur wenn die Textstelle es verlangt, machen ihre Arme Gesten. Der Abend ist besinnlich und nachdenklich, aber nicht affektgeladen. Das Leben ist eigentlich eine Zumutung, findet Henriette. „Doch in Zumutung steckt das Wort ,Mut‘. Es braucht Mut, um Mensch zu sein“, sagt sie. Mut brauchte auch Pluhar immer wieder.

Etwa, als sie 1996 ihre Tochter Anna verlor. „Man stellt Mut fest, wenn man überlebt hat. Wenn man sein Kind verliert, dann stirbt man auch oder man lebt weiter. Besser ist, man bleibt lebendig.“ Oft seien es leider schreckliche Dinge, die einen im Leben weiterbrächten.

In einem Filmausschnitt erzählt Pluhar von ihren Schreibübungen. „Ich schreibe morgens immer meine Erlebnisse des Vortages auf“, sagt sie. „Das ist der Versuch, das Leben zu bewahren, ein Angehen gegen den Tod.“