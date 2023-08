Tee trinken und mit Tieren schmusen: Katzentempel in Bremen eröffnet

Von: Andree Wächter

Keine Zeit für eine eigene Katze? Ab September können acht Tiere im Katzentempel temporär gekrault werden. Dazu gibt es eine vegane Speisekarte.

Bremen – Die Stadt Bremen hat einen bunten Strauß an Kneipen, Bars, Restaurants und Cafés. In einer Kultkneipe werden Plastiktüten ausgestellt. Dieser bunte Strauß wird Anfang September um eine Attraktion erweitert. Dann eröffnet der erste Bremer Katzentempel an der Bahnhofstraße 8. Wie der Name vermuten lässt, begrüßen neben dem Personal auch süße Katzen die Gäste.

Laut Christian Kübler, zuständig für das Marketing und Franchise bei Katzentempel, werden in Bremen acht Katzen aus dem Tierschutz ein neues zu Hause finden. Dort können die Gäste sich an veganem Essen laben und sich an frei laufenden Katzen erfreuen. Nach den Erfahrungen aus anderen Städten wird es voll werden. Entsprechend bitte Kübler um eine Platzreservierung über die Homepage.

Das Konzept des Katzentempels: Das vegane Essen wird frisch vor Ort aus hochwertigen Lebensmitteln zubereitet und die Katzen dienen als Entspannungsfaktor. Dabei ist es egal, ob man eine Tasse Tee trinkt oder ein gesundes Frühstück bestellt hat. Und an das Wohl der Tiere wurde auch gedacht. Die Katzen haben einen eigenen Rückzugsort, wo sie jederzeit durch Katzenklappen hinkönnen. Wenn sie im Gästebereich sich aufhalten, können die Katzen natürlich gestreichelt werden, wenn sie wollen. Ganz wichtig: Der Katzentempel ist kein Zoo.

Damit die Tiere sich wohlfühlen, wurde die Einrichtung für beide Zielgruppen angepasst. Zum einen gibt es ein modernes Ambiente für Männer und Frauen – zum anderen wurde auch an die Katzen gedacht. Viel Klettergeräte und Kratzbäume verwandeln den Restaurant-Bereich auch in einen Abenteuerspielplatz für Katzen.

In Bremen eröffnet ein Katzentempel. © Fabian Raddaz

Eine absolute Tabu-Zone für die Katzen sind die Küche und der Zubereitungsbereich. Denn auch beim Katzentempel gelten die gängigen Hygieneregeln. Laut der Homepage wird beispielsweise das Dinkelbrot täglich frisch vor Ort gebacken.

Der erste Katzentempel eröffnete vor rund zehn Jahren in München. Bremen wird der 15. Standort sein. Weitere Standorte sind Hannover, Hamburg-Hafencity und Köln.