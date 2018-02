Schon wieder Blindgänger gefunden: Polizeiinformationen zur Entschärfung

Im „Löwenhof“ in der Überseestadt

Bremen - Ein weiterer Zehn-Zentner-Blindgänger ist am Montag auf der Baustelle an der Straße „Löwenhof“ in Bremen gefunden worden. Die Entschärfung soll am Dienstag gegen 12 Uhr stattfinden, teilt die Polizei mit.