Zeugen bestätigen Versäumnisse der Polizei vor 25 Jahren

Bremen - Von Steffen Koller. Vernichtete Beweismittel, nicht vernommene Zeugen, falsche Belehrungen: An Tag acht im Mordprozess ohne Leiche offenbarten Aussagen von Zeugen, allesamt damals als Kriminalbeamte in den Fall der vor mehr als 25 Jahren verschwundenen Jutta Fuchs aus Farge involviert, wie sehr sich polizeiliche Versäumnisse bis heute auf das Verfahren auswirken.

Angeklagt ist der ehemalige Lebensgefährte der damals 29-Jährigen, Wolfgang O. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord zur Last. Ihm das nachzuweisen, stellte sich auch am Dienstag als äußerst kompliziert dar.

26 Seiten füllen die ersten beiden Vernehmungen von Wolfgang O. (58). Für das Gericht sind sie von großer Bedeutung, sind es doch Aussagen, die O. wenige Tage nach dem Verschwinden von Jutta Fuchs bei der Polizei machte. Doch das Gericht wird diese Aussagen nicht verwerten dürfen. Wolfgang O., damals 33 Jahre alt, wurde am 28. und 30. Juni 1993, also unmittelbar nach dem Verschwinden von Jutta Fuchs, befragt – und das als Zeuge.

Intern galt er für die Ermittler aber schon am Morgen des 28. Juni als Beschuldigter im Fall. Dies bestätigte am Dienstag ein heute 67 Jahre alter Kriminalkommissar, der bei den damaligen Vernehmungen anwesend war.

O. wurde am 28. Juni 1993 erst gegen 12 Uhr vernommen, seine erste Aussage dauerte etwa sieben Stunden. Anders als Zeugen sind Beschuldigte nicht verpflichtet, etwas zur Sache zu sagen. Beschuldigte eines ERmittlungsverfahrens können noch vor Beginn der ersten Aussage einen Anwalt hinzuziehen und unter anderem einzelne Beweisanträge stellen.

Was alles nicht getan wurde

All das wurde, so legen es Aktenvermerke nahe, nicht getan. Vorsitzender Richter Helmut Kellermann verdeutlichte, dass es ein „erheblicher Unterschied“ sei, ob jemand als Zeuge oder Beschuldigter befragt werde – und gab dem Antrag der Verteidiger statt, dass die Aussagen vor Gericht nicht verlesen werden dürfen.

Die Anklage geht davon aus, dass Wolfgang O. Jutta Fuchs wegen der bevorstehenden Trennung und dem damit verbundenen Verlust des Sorgerechts für den damals gemeinsamen zweijährigen Sohn umgebracht hat. O. soll die damals 29-Jährige auf „nicht feststellbare Weise“ getötet haben, danach in den Kofferraum seines Lada gelegt und an einen „unbekannten Ablageort“ gebracht haben. O. bestreitet die Tat.

Wichtige Zeugin mittlerweile tot

Für Aufklärung hätte eine Frau sorgen können, die behauptete, Jutta Fuchs am Abend ihres Verschwindens noch in der Kneipe „Vegesacker Treff“ gesehen zu haben. Die Polizei, das bestätigte am Dienstag ein Zeuge, wusste von der Aussage der Frau. Trotzdem versäumte man es, diese wohl entscheidende Zeugin ein weiteres Mal zu vernehmen. Jetzt ist es zu spät: Die Frau ist mittlerweile tot.

Ebenfalls bemerkenswert: Etwa ein Jahr, nachdem Jutta Fuchs verschwand, fischten zwei Jugendliche eine mit Steinen beschwerte Tüte aus dem „Tietjensee“ bei Schwanewede. Der Vater eines der Jugendlichen brachte die darin gefundenen Gegenstände – unter anderem ein Zettel mit der Aufschrift: „Wir verloben uns: Jutta Fuchs und Wolfgang O.“ und eine Damenuhr mit Gravur – zur Polizei. Doch der damals diensthabende Beamte veranlasste die Vernichtung der Sachen. Mögliche DNA-Spuren gingen somit für immer verloren.

Ein Urteil im Prozess soll Ende September gesprochen werden. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.