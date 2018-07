Zwei Autos brennen in der Bremer Neustadt nieder

Ermittlungen wegen Brandstiftung

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bremen - Zwei Autos sind in der Nacht zu Freitag in der Bremer Neustadt in Flammen aufgegangen. Durch das Feuer entstand keine Gefahr für andere Personen oder Häuser. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.