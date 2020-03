Erhalt der Arbeitsplätze

Zech-Tochterunternehmen übernimmt Spedition Mahlstedt

+ Wird in die Zech-Familie eingebunden: die Spedition Mahlstedt aus Delmenhorst. Foto: SPEDITION MAHLSTEDT

Bremen – Speditionen, die Lebensmittel und andere wichtige Dinge in Zeiten der Corona-Krise transportieren, haben Hochkonjunktur. Andere hatten schon vor der Krise zu kämpfen, unter anderem wegen der Delle in der Windbranche. So erging es nach Angaben des Insolvenzverwalters der Spedition Mahlstedt aus Delmenhorst. Doch für sie geht es jetzt weiter, denn sie wurde von einem Unternehmen der Bremer Zech-Familie übernommen.