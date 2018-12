„Mummenschanz“ kommt nach Bremen

„Mummenschanz“ gastiert mit der neuen Show „You & Me“ im Metropol-Theater in Bremen.

Bremen - Sie gelten als Inbegriff des zeitgenössischen Masken- und Figurentheaters, bestechen durch Poesie – und kommen ganz ohne Worte aus. Die Macher von „Mummenschanz“ begeistern seit mehr als 45 Jahren ihr Publikum rund um den Globus. Jetzt kommen die Künstler auch nach Bremen. Am Freitag und Sonnabend, 28. und 29. Dezember, macht „Mummenschanz“ Halt im Metropol-Theater am Richtweg.

Am Anfang standen Theaterexperimente der schweizerischen Schauspiel-Studenten Andres Bossard und Bernie Schürch, die sich schon 1968 zusammengetan hatten. Kurz darauf stieß auch das dritte Gründungsmitglied, die Italo-Amerikanerin Floriana Frassetto, hinzu. Und „Mummenschanz“ war geboren. 1972 gründete sich die Theatergruppe mit dem eigenwilligen Namen in Paris, bereits 1974 ging das Ensemble erstmals auf große Tournee, die die Künstler über fast alle Kontinente führte. Eine Erfolgsgeschichte nahm damit ihren Anfang. Heute, mehr als 45 Jahre später, wird die Truppe regelmäßig von Kritikern für ihre „unglaublich originellen“, „innovativen“, „einfallsreichen“ und zugleich „begeisternden“ Auftritte gefeiert.

Den Gründern von „Mummenschanz“ einte bereits zu Beginn ihres gemeinsamen Schaffens die Idee, ein nonverbales Theater zu schaffen, das weder Sprach- noch Kulturgrenzen kennt. Allein durch Bewegungen, Mimik, Gestik, Lichteffekte, Installationen und eine großen Portion Improvisation transportiert das Ensemble seine Geschichten und Botschaften. „Die wichtigsten Zutaten für die intensive Improvisationsarbeit waren dabei immer das Überraschende, das Unerwartete, das Zauberhafte und das Neue“, heißt es dazu vom Veranstalter.

Die neue Show von „Mummenschanz“ mit dem Titel „You & Me“ gastiert am Freitag und Sonnabend, 28. und 29. Dezember, im Metropol-Theater (Richtweg 7) in Bremen. Karten kosten etwa zwischen 40 und 60 Euro und sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung erhältlich.

ko