Erfolgreiche Mitarbeitergewinnung und -bindung: So funktioniert zukunftsfähiges Recruiting

Pflichttermin für alle Personalentscheider und -recruiter

Bremen. Am 13. November 2018 können Personalentscheider und -recruiter erfahren, wie sie frischen Wind in ihr Personalrecruiting bringen und qualifizierte Bewerber anlocken. Gemeinsam zeigen der BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V.) und die Kreativ- und Digitalagentur Plietsch, wie modernes Personalrecruiting funktioniert und den War of Talents für sich entscheidet.