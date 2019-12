Erfahrung statt Phantasie

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein schockierendes Interview: „Die Patienten haben am ganzen Körper gezuckt. Wenn sich die Zehen aufgestellt haben, wussten wir, dass die Stromstärke richtig ist“, sagt Günther Gunter, ab 1947 Krankenpfleger in Bremen-Ost, über die Eindrücke bei der Elektrokrampfbehandlung, bei der Psychose-Patienten elektrischer Strom durch den Kopf geleitet wurde. Zu sehen sind Interview und Gerät im Bremer Krankenhaus-Museum, das seit 30 Jahren Einblicke in die Psychiatriegeschichte gewährt.

Ursprünglich wurde gezeigt, wo sich der Besucher befindet: an dem Ort des ehemaligen St.-Jürgen-Asyls, in dem von 1904 bis 1934 psychisch Kranke zusammen mit ihren Betreuern wohnten. Der Kulturwissenschaftler Achim Tischer (64) war 1989 Teil einer Projektgruppe, die die Öffnung der Psychiatrie in Bremen-Ost begleiten sollte. Nicht nur der aufwendig gestaltete Park um das Klinikum Ost wurde nun von den Anwohnern genutzt, auch Kulturangebote sollten die Menschen auf das weitläufige Areal locken. Das Ziel: Erfahrung soll Phantasie ersetzen. So sollten Vorurteile gegenüber psychisch Kranken abgebaut werden.

1989 hat Tischers Kollegin Gerda Engelbracht, ebenfalls Kulturwissenschaftlerin, eine erste Ausstellung auf die Beine gestellt, 1995 zog diese um in das heutige Krankenhaus-Museum in eines der denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen St.-Jürgen-Asyls. „Kern ist zunächst eine Ortsbegehung. Wie kommen die sanatoriumsähnlichen Häuser und Pavillons hierher“, sagt Tischer. „Wo ist man hier?“

Das Park- und Gebäudeensemble des St.-Jürgen-Asyls wurde 2004 als überregional bedeutsames Kulturdenkmal anerkannt. „Hier wurde ab 1904 ein Reformansatz probiert. Man sagte, psychisch Kranke gehören wie andere Kranke ins Bett“, sagt Tischer. „So entstanden in der geschlossenen Zentralanstalt die Bettensäle in den Pavillons.“ Rekonvaleszente Patienten konnten in die Familienpflege in die nähere Umgebung der Klinik wechseln. Ein dritter Pfeiler der psychiatrischen Versorgung sei die offene Kolonie mit ihren Arbeits- und Beschäftigungstherapien in der Landwirtschaft und in den Werkstätten gewesen.

Ein massiver Zwangsstuhl zur Fixierung psychisch Kranker aus dem 19. Jahrhundert zeigt im Museum, wie vorher teilweise behandelt wurde. Zwangsjacken hinderten die Patienten an Bewegungen. Ruhigstellen, füttern, waschen, mehr war nicht. Ein Bett mit Riemen steht in der Nähe.

Mit dem Nationalsozialismus war es vorbei mit dem neuen Umgang in der Psychiatrie: 987 Patienten wurden verlegt. 700 waren bei Kriegsende tot. In 400 Fällen kann die Ermordung in den Vernichtungslagern belegt werden, so die Ausstellungsmacher. Interviews mit Angehörigen ermordeter Kranker sind im Museum zu sehen. Ebenso Porträt-Texte zu den Krankenhausleitern während der NS-Zeit. Die Dauerausstellung reicht bis zur großen Psychiatriereform Mitte der 70er, die die heutigen Psychiatrien geprägt und den Patienten Rechte zugestanden hat.

Los ging es damals mit 100 Exponaten. Heute umfasst die Sammlung 18 000 Objekte, von denen aber nur ein kleiner Teil ausgestellt ist. In den 30 Jahren haben mehr als 300 000 Menschen das Krankenhaus-Museum besucht, Interessierte aus der Region, Menschen aus dem Nordwesten und auch Touristen von außerhalb, die durchs Internet aufmerksam geworden sind.

Die Besucher werden jünger, sagt Tischer. Mittlerweile bietet das Museum auch Projekte für Fünftklässler an. „Da geht es um Außenseiter“, sagt Tischer. „Bei Älteren geht es um Vorurteile und Feindbilder.“ Die Nazizeit zeige eindeutig, was passiert, wenn Leute ausgegrenzt werden. Es gehe bei der Arbeit mit jungen Leuten aber auch um ganz aktuelle Themen: „Dampfen, Zocken, Posen“ ist das nächste Suchtprojekt betitelt.

Tischer sagt, dass die Besucher heute dem Thema offener gegenüberstehen. „Die Leute sind ein bisschen lockerer.“ Jugendliche fänden Zeitzeugenberichte spannend. „Junge Menschen interessieren sich nicht nur fürs Klima, sondern auch für soziale Fragen.“ Bei NS-Themen würden sich Jugendliche sehr mit dem Schicksal ihrer Großeltern befassen. Auch sei der Umgang mit dem Thema Depressionen offener geworden.

Für Sonntag, 8. Dezember, lädt das Krankenhaus-Museum von 11 bis 18 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ mit Führungen durchs Museum und die Sonderausstellung „Madness“ mit bisher nie gezeigten Raritäten aus dem Museumsdepot, Zeitzeugengesprächen und künstlerischen Darbietungen ein. Eintritt: frei.

Mehr unter

www.kulturambulanz.de

Öffnungszeiten

Das Krankenhaus-Museum öffnet mittwochs bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Für Gruppen gibt es auf Anmeldung zahlreiche Angebote. Der Eintritt kostet vier Euro (ermäßigt zwei). Neben der Dauerausstellung sind Wechselausstellungen zu sehen. Die Adresse: Züricher Straße 40 (Gelände des Klinikums Bremen-Ost). Das Krankenhaus-Museum, die „Galerie im Park“ und das Kulturzentrum „Haus im Park“ werden von der „Kulturambulanz“ betrieben, die sich als Lern, Gedenk- und Kulturort versteht.