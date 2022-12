Mit Cannabis im Blut: Mann schläft auf A1 in Bremen ein und verursacht Unfall

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Weil er am Steuer schlief, verursachte ein 54-Jähriger in der Nacht zu Sonntag einen Unfall auf der A1 in Bremen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Bremen – Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 00:10 Uhr mit seinem Suzuki auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er nach eigenen Angaben auf Höhe der Anschlussstelle Arsten einschlief und ungebremst in einen VW krachte, der wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen stand.

Ein Drogentest verlief nach Angaben der Polizei positiv. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Durch den Unfall wurden zwei Männer verletzt, einer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 54-Jährige musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden und gab an, am Morgen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief laut der Polizei positiv.

Er hatte gekifft: Mann schläft auf A1 in Bremen ein und verursacht Unfall

Bei weiteren Einsätzen von Feuerwehr und Polizei an den Weihnachtstagen mussten die Helfer zu einem Brand in Großenkneten im Landkreis Oldenburg ausrücken. Dort hatte ein Familienhaus Feuer gefangen. Zudem ist eine Seniorin im Krankenhaus gestorben, nachdem sie Heiligabend in Hannover überfallen wurde.

Und: Tödliches Unglück auf der A1 bei Bramsche: Ein Mann lief dort über die Fahrbahn und wurde von einem Auto getötet.