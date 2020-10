Mordprozess gegen 86-Jährige: Angeklagte stark geschwächt

Gestützt vom Sohn (l.) und in Begleitung ihres Verteidigers, Rechtsanwalt Temba Hoch, betritt die 86-Jährige den Sitzungssaal am Bremer Landgericht.

Dass Menschen ihre Lebenspartner umbringen, ist keine Seltenheit. Doch im Fall einer 86-Jährigen, der vorgeworfen wird, ihren Lebensgefährten durch die Überdosis eines blutdrucksenkenden Mittels ermordet zu haben, ist es vor allem das Alter der Frau, das diesen Prozess so besonders macht – und nun zum Problem werden könnte. Am Mittwoch wurde das Verfahren fortgesetzt, jedoch nach nur einer Stunde unterbrochen.

Bremen - Zunächst sorgten erhebliche Akustikprobleme dafür, dass die Frau dem Verfahren kaum folgen konnte. Immer wieder sagte die 86-Jährige, sie könne den Vorsitzenden Richter nicht verstehen, auch der Wechsel von Hörgerät auf Kopfhörer schaffte keine Abhilfe. Doch dieses Problem könnte noch das geringste sein, denn die Verhandlungsfähigkeit der Frau, die ihren 90 Jahre alten Lebensgefährten während eines Krankenhausaufenthalts in einer Bremer Klinik im September 2017 mit einer „größeren Mengen“ des blutdrucksenkenden Medikaments Bisoprolol getötet haben soll, scheint sich in den vergangenen Wochen massiv verschlechtert zu haben.

Nach Aussage ihres Anwalts Temba Hoch kam die Frau vor kurzem in ein Krankenhaus, wurde dort aufgrund ihrer Herzrhythmusstörungen untersucht. Sich in eine Kurzzeitpflege zu begeben, wurde ihr geraten, so Hoch, doch diese habe sie abgelehnt. Aktuell wohne die Angeklagte allein zu Hause, sie sei zu „100 Prozent“ auf einen Rollator angewiesen. Hinzu kämen Schwindelattacken, die die Frau plagten. „Ihr Zustand ist akut schlechter geworden. So wird es ihr schwer fallen, dem Prozess zu folgen“, sagte Rechtsanwalt Hoch.

Gutachten zur Verhandlungsfähigkeit notwendig

Die Folge: Das Gericht muss nun ein Gutachten einholen, das die Verhandlungsfähigkeit der 86-Jährigen zum Thema hat. Da das Gutachten – auch durch corona- bedingte Engpässe im Gesundheitswesen – nicht so schnell zu bekommen sei, wurden zunächst die beiden folgenden Prozesstage aufgehoben. Eine Aussetzung des Verfahrens, also den kompletten Abbruch des Prozesses mit neuem Auftakt und erneuter Zeugenvernehmung, lehnte unter anderem die zuständige Staatsanwältin „strikt ab“. Dennoch sei der Anklagevertreterin bewusst: „Dass wir eine Untersuchung in Auftrag geben müssen, ist uns allen klar.“

Nun hofft die Kammer, das Verfahren am Mittwoch, 18. November, fortsetzen zu können. Ob bis dahin ein entsprechendes Gutachten vorliegt, blieb unklar. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht der Frau eine lebenslange Haftstrafe.

Ursprungsartikel vom 1. Oktober: Als wäre es eine böse Vorahnung gewesen, notierte die Tochter all ihre Erinnerungen in einem Gedächtnisprotokoll. Detailreich schrieb sie alles auf, was ihr wichtig vorkam, als ihr Vater plötzlich und unerwartet im Krankenhaus starb. Das war im September 2017. Nun, am Mittwoch, sagte sie vor dem Landgericht Bremen als Zeugin aus.

Nur wenige Meter entfernt sitzt die ehemalige Lebensgefährtin (86) ihres Vaters. Sie soll den Mann ermordet haben. Noch vor wenigen Jahren, es war der 87. Geburtstag ihres Vaters, da habe die Angeklagte bis spät in den Abend getanzt. Sie sei stets fitter gewesen als ihr sieben Jahre älterer Lebensgefährte, als „sportlich“ beschreibt die Zeugin die Frau. Einen Putzjob habe sie regelmäßig wahrgenommen, sie sei eine „impulsive“, eine „starke Frau“ gewesen.

Bremen: Mordprozess gegen 86-Jährige – Zeugin „erschrocken“

Jetzt, nach Jahren, so sagt die Tochter des 90-Jährigen am Mittwoch vor der Strafkammer 21 des Bremer Landgerichts, sei sie „unglaublich erschrocken“ gewesen über den Zustand der Angeklagten. Klein, zierlich, das schütte Haar liegt platt auf dem Kopf, betritt die 86-Jährige kurz zuvor den Sitzungssaal. Ihr Sohn hält der Frau eine Laptoptasche vor das Gesicht, stützt sie beim Gang zur Anklagebank. Kaum vorstellbar, dass die Frau ihren damaligen Lebensgefährten ermordet haben soll. Doch genau das wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor.

Es war der 8. September 2017, der 90-Jährige lag da bereits mehrere Tage in einem Bremer Krankenhaus, als die Frau ihrem Partner „größere Mengen“ des blutdrucksenkenden Medikaments Bisoprolol ins Essen gemischt haben soll – wohlwissend, dass dieses Handeln tödlich endet. Der Mann starb einen Tag später an den Folgen der möglichen Vergiftung. Als Motiv vermutet die Anklage Habgier. Die 86-Jährige soll zuvor insgesamt 6 600 Euro vom Konto des Mannes abgehoben haben. Aus Angst, dieser könnte den Betrug bemerken, soll sie ihn vergiftet haben, so die Anklage.

Das Geld, das berichtet die Zeugin, sei innerhalb von sieben Tagen abgehoben worden. Fünfmal 1 000 Euro, einmal 1 500, einmal 1 00. Das wisse sie so genau, weil der Vater ihr eine Bankvollmacht erteilt hatte. Er habe nicht gewollt, dass seine Lebensgefährtin das Geld bekomme, „die beklaut mich noch“, soll er einmal gesagt haben. Auch eine Patientenverfügung stellte der Mann auf seine Tochter aus, sie sei seine „Beraterin“ gewesen, insbesondere bei medizinischen Fragen. Als ehemalige Führungskraft in der Pharmaindustrie habe er sie in diesem Feld für sehr kompetent gehalten.

Bremen: Mordprozess gegen 86-Jährige – Angst vor dem Sterben

Einmal telefonierten beide noch, wenig später war der Mann, der Vater tot. Dieser Umstand habe sie sehr überrascht, weil es von vielen Seiten hieß, sein Zustand sei zumindest nicht lebensbedrohlich gewesen. Noch am selben Tag rief die Zeugin, so ihre Schilderung, die Angeklagte an und berichtete ihr vom Tod des 90-Jährigen. Diese habe erwidert: „Ach, ist der schon tot.“

Einen Suizid des Mannes, der lange Zeit als Werkzeugmachermeister arbeitete und später Hausmeister wurde, kommt für seine Tochter nicht in Betracht. „Er hätte mich unbedingt vor seinem Tod noch sehen wollen. Außerdem war er zu feige dafür.“ Er habe keine Angst vor dem Tod gehabt, jedoch vor dem Sterben. „Er wollte friedlich sterben.“ Ihr Vater sei „geistig fit“ gewesen, schwerhörig und schlecht zu Fuß, weswegen er einen Rollator brauchte. Andere akute Erkrankungen seien ihr nicht bekannt gewesen, auch keine Abhängigkeiten oder psychischen Probleme.

Als die Zeugin die Angeklagte kurz nach dem Tod des Vaters auf das Geld ansprach, antwortete diese, sie habe damit Renovierungsarbeiten finanzieren wollen. Jedoch, so die Erinnerung der Tochter, habe es dafür keinen Bedarf gegeben. Und: „Hätte er gewusst, dass sie mit seiner EC-Karte so viel Geld abhebt, er hätte ihr die Hölle heißgemacht.“