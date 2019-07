Entspannter Törn

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine Windstärke zwischen eins und zwei: Das Wetter am Werdersee ist gut. Zwölf Kinder im Grundschulalter und auch noch ein paar Jahre drüber ziehen zu zweit ihre kleinen Optimisten-Jollen ans Ufer. Sie nehmen an einem Kurs im „Optisegeln auf dem Werdersee“ der Bremer Bäder teil. Eine spannende Sache für Kinder, die in die kleinen Optis passen – und heute das Thema in unserer Serie „Sommermomente“.

Bei dem Wetter dürfte die Fahrt entspannt werden. An den Vortagen pustete der Wind kräftig mit Stärke drei. Auch kein Problem. Kursleiterin Miriam Sternel (24) hat schon vorgeführt, was beim Kentern zu tun ist. Am Vortag hat es Freya (9) aus Limburgerhof in Rheinland-Pfalz und Johanna (9) aus Bremen erwischt: Wasser an Bord. „Wir waren zu schnell. Uns ist Wasser am Bug an Bord gelaufen“, sagt Freya. „Dann haben wir noch ein Paddel verloren.“ Schließlich kenterte das Boot. „Wir haben uns retten lassen“, sagt Freya. Angst hätten sie nicht gehabt, so die beiden. Sie haben stattdessen gelacht.

Die Kinder haben die Segel zusammengesetzt, die jetzt neben den Booten liegen. „Noch ist kein Segel komplett zusammengesetzt“, sagt Philipp Piechura (31), Assistent der Kursleiterin. Es müssen noch rote Fähnchen an der Spitze der Segel befestigt werden. Warum? Die Kinder wissen und sagen es: „Damit man weiß, woher der Wind kommt.“

Die Kinder stecken Segel ein und die Schwerter. Die Pinne hinten hat ein ganz normales Ruderblatt für die Steuerung des Bootes. „Wohin geht die Pinne bei der Wende?“, fragt Sternel. Ein Mädchen antwortet: „Zum Segel.“ Dann geht es los, in jedes der sechs Boote steigt ein Zweierteam. Neun Mädchen und drei Jungs sind da. Normalerweise sei das Verhältnis aber ausgeglichen, so Sternel. Viel Platz ist in den etwa zwei Meter langen Booten allerdings nicht. Freia (13) aus Bremen sitzt mit dem Rücken nach vorne und hält das Segel an einer Leine. Sie blickt auf Steuerfrau Johanna, die hinten kniet. Unbequem findet diese das nicht. „Die Steuerfrau muss sagen, wenn die Wende kommt“, sagt sie. Sonst könne es passieren, dass sie das Segel an den Kopf kriegt. Die beiden wollen die Positionen auch noch tauschen.

Alle legen ab. Das Manöver: Rausfahren und an etwa 30 Meter entfernten Bojen wenden. Dann zurück und wieder wenden. Sechsmal soll es raus zu den Bojen gehen. Das klappt. Die kleinen Boote gehen auf eine gemütliche Fahrt. Ein Kind ruft: „Wir kommen nicht voran!“ Piechura antwortet: „Doch. Zentimeter für Zentimeter.“ Ganz so langsam ist das Tempo aber doch nicht. Bald ruft ein Junge: „Wir wollen anlegen.“ Die „Wilde 13“ ist in Anfahrt und geht in die Kurve. Zu spät. „Ich glaube, ihr macht gerade eine Wende“, ruft Piechura. Und das wird es dann auch. Die „Wilde 13“ fährt noch einmal raus zu den Bojen. Die Kinder sind schon so routiniert, dass sie auf der Fahrt plaudern und lachen können.

Bald legen die Boote an. Freia sagt: „Heute war das mit dem Lenken okay. Gestern war die Fahrt richtig schnell.“ Jetzt wird der Seemannsknoten Palstek geübt. Piechura erzählt dazu eine Geschichte. Er macht eine Schlaufe, den „See“. Das Seil in Richtung Boot ist der „Baum.“ Das andere Ende, das „Krokodil“, führt von unten durch die Schlaufe. „Das Krokodil kommt aus dem Teich, geht um den Baum und wieder rein in den Teich und taucht ab“, sagt Piechura und hat einen schönen Palstek geknotet.

Die Optikurse für Kinder laufen bis 9. August jeweils von Montag bis Freitag, drei Stunden pro Tag. Um 10 und 16 Uhr beginnen die Kurse für Anfänger, um 13 Uhr die Kurse für Fortgeschrittene. Treffpunkt ist die DLRG-Station am Werdersee. Die Anfängerkurse kosten 185 Euro, Fortgeschrittene zahlen 208 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Gesellschaft Bremer Bäder unter „optisegeln@bremer-baeder.de“.