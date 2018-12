„Verschwunden“: 1974 wird die Sögestraße zur Fußgängerzone

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Autoverkehr einfach raus aus der Innenstadt? Was heute in Bremen oft (und oftmals sehr erregt) diskutiert wird, war früher auch schon ein Thema. Und wurde zuweilen auch umgesetzt. Aus der Sögestraße im Herzen der City zum Beispiel ist der Autoverkehr schon in den 70er Jahren verschwunden – von Lieferverkehr-Ausnahmen mal abgesehen. Wie es dazu kam, das ist heute Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Der Weg in eine autofreie Innenstadt – er öffnete sich nicht an irgendeiner Stelle am Rande der City, sondern mittendrin. In einer Straße mit sehr viel Geschichte. Die Sögestraße war eine der ersten Hauptstraßen im mittelalterlichen Bremen.

Anno 1261 wurde sie als „platea porcorum“ erstmals erwähnt, im Jahr 1306 dann in der Übersetzung als „Soghestrate“. Das bedeutet „Saustraße“ oder „Schweinestraße“. Denn durch die Sögestraße (und das Herdentor) wurden die Schweine der Bürger zur Bürgerweide getrieben. „Im Mittelalter lebten in der Sögestraße die Bäcker und Bierbrauer, in der benachbarten Knochenhauerstraße waren die Schlachter ansässig“, heißt es heute auf einer Internetseite der Straße.

Im Zuge der im 19. Jahrhundert einsetzenden Industrialisierung entwickelte sich der Eisenbahnverkehr – und die Sögestraße wurde zur Verbindung von Altstadt und Bahnhof. Das gab der mittelalterlichen Hauptstraße eine neue Bedeutung.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sögestraße umgebaut

Droschken und Pferdekutschen drängten sich hier nun, die Handwerker zogen weg, die Straße wurde verbreitert – dem wachsenden Verkehr angepasst. Im ausklingenden 19. Jahrhundert wurde die Sögestraße gründlich umgebaut und umgestaltet. Sie wurde zu einer Laden- und Geschäftsstraße. Die oberen Etagen der Häuser werden seither vorwiegend für Büros, Kanzleien und Praxen genutzt. Im Erdgeschoss: Handel und Gastronomie.

Weite Teile der Straße sind im Krieg zerstört worden. Nach dem Neu- und Wiederaufbau folgten dann vergleichsweise schnell Diskussionen um eine neue Ausrichtung. Die Idee einer Fußgängerzone kam auf – nicht zuletzt die Kaufleute versprachen sich viel davon, nämlich: entspannte Passanten beim Einkaufsbummel. Schon 1969 wurde ein entsprechender Architektenwettbewerb ausgeschrieben. 1974 war die Umgestaltung (nach umfangreichen Kanalarbeiten) abgeschlossen. Die Straße hatte eine charakteristische Wabenpflasterung erhalten – und lud nun durchweg zum Bummeln ein.

Ebenfalls 1974 wurde den die Bronzeschweine des Bildhauers Peter Lehmann (1921 in Bremen geboren, 1995 in Großenkneten gestorben) aufgestellt – samt Schweinehirt und Hirtenhund. Die Skulpturengruppe entwickelte sich schon lange vor der Erfindung von Smartphone und Selfie zum beliebten Fotomotiv. Lehmanns populäre Figuren verweisen auf die Geschichte der Straße. Zugleich symbolisieren die Schweine an der Ecke zur Knochenhauerstraße und zum Schüsselkorb auch, wo die Fußgängerzone beginnt.