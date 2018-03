Atze Schröder in Bremen: Entschleunigung mit „Turbo“

Mit Lokalwissen über die Hansestadt

+ © Kowalewski Comedian Atze Schröder zündet in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) den „Turbo“. Mit seinem aktuellen Programm hatte er einmal mehr die Lacher auf seiner Seite. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Alles in Eile, alles online und alles digital bearbeitet. „Hier sind Paare, die würden sich ohne Filter gar nicht mehr erkennen.“ Der Comedian Atze Schröder ist gut in Fahrt. In der fast ausverkauften und auch in der Fläche bestuhlten Stadthalle gewinnt der das Publikum mit seinem Programm „Turbo“ sofort für sich.