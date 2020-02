Feuerwehrmann muss sich wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten

Bremen - Die Anklage ging zu Prozessbeginn von insgesamt elf Brandstiftungen aus, die einem Feuerwehrmann aus Bremerhaven zur Last gelegt werden. Wie am Donnerstag vor dem Bremer Landgericht deutlich wurde, gibt es mittlerweile nur noch einen dringenden Tatverdacht in drei Fällen gegen den 22-Jährigen. Trotzdem, so die Staatsanwaltschaft, soll der Haftbefehl gegen den Mann aufrechterhalten bleiben.

Die Nachricht sorgte im November für Aufsehen: Insgesamt elf Brände, so hieß es damals, wurden dem 22-jährigen Mann, der seit Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bremerhaven tätig war, zur Last gelegt. Seine Kollegen zeigten sich in einer Mitteilung „fassungslos“ und beschrieben den Mann und dessen Auftreten „ohne Auffälligkeiten“, seine Arbeit habe er „mit viel Engagement“ gemacht. Mehr als ein Jahr lang, von April 2018 bis Mai 2019, brannten unter anderem bewohnte Häuser, ein Doppel-Carport, ein verlassenes Mehrfamilienhaus, Unrat in einem Innenhof und eine Gartenlaube. Hinter allem, so die Vorwürfe damals, soll der Angeklagte stecken.

Doch wie die Beweisaufnahme mittlerweile ergeben habe, liege der dringende Tatverdacht „nur“ noch in drei Fällen zugrunde. In den übrigen acht Fällen habe es keine hinreichenden Beweise für die Täterschaft des Mannes gegeben, deutete sein Verteidiger Thomas Domanski an. Das Gericht äußerte sich ähnlich. Die Auswertung des Mobiltelefons des 22-Jährigen, auf die sich die Anklage zum Großteil stütze, hätte ergeben, dass sich das Telefon zwar mehrfach in einen Funkmast in Tatortnähe eingeloggt habe, jedoch liege auch der Wohnort des Mannes in der Nähe des Funkmastes. Somit sei die Beweiskraft dieser Daten für eine Verurteilung nicht aussagekräftig genug, hieß es.

Zwar wurden bei den Feuern keine Menschen verletzt, dennoch lautet die Anklage auf schwere Brandstiftung, was bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden kann. Am 23. Mai vergangenen Jahres brannte es gleich dreimal in der Seestadt. Zwei Feuer loderten am Morgen und Mittag in verlassenen Häusern im Stadtteil Lehe, am Abend brannte eine Gartenlaube komplett nieder. Es sind diese drei Vorwürfe, die dem Mann weiterhin gemacht werden.

Selbst äußerte sich der 22-Jährige nicht zu den Vorwürfen. Seiner Freundin (20) gegenüber habe er gesagt, dass er die Taten nicht begangen habe, wie diese vor Gericht aussagte. Auch dem psychiatrischen Gutachter, Prof. Dr. Here Folkerts, gegenüber bestritt der Angeklagte die Brandstiftungen. Dieser stellte bei ihm weder eine psychische Störung noch eine Suchterkrankung fest. Bei den mutmaßlichen Brandlegungen soll der Mann demnach „voll schuld- und steuerungsfähig“ gewesen sein.

Ob der Angeklagte letztlich wegen der drei Feuer verurteilt wird oder der Prozess mit einem Freispruch endet, wird sich in Kürze zeigen. Für Mittwoch, 12. Februar, ist der Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft vorgesehen. Ein Urteil soll noch im Februar gesprochen werden.

Verteidiger Domanski möchte, dass sein Mandant aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Anders die Anklage: Sie will den 22-Jährigen weiter in Haft sehen. Das Gericht will darüber bis kommende Woche entscheiden.