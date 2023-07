Restaurant, Biergarten und Events: Union-Brauerei plant Start in Hemelingen für Mitte 2024

Von: Jörg Esser

Blick in die ehemalige Wilkens-Silberwarenfabrik. © -

Die Union-Brauerei Bremen sitzt aktuell in Walle. Dabei soll es auch bleiben. Doch auch woanders ist einiges geplant, unter anderem in Hemelingen.

Bremen – Weiter geht’s schnellen Schrittes über den Beton, vorbei an Steinhaufen, hinein ins Innere der ehemaligen Wilkens-Silberwarenmanufaktur in Hemelingen. Das Gebäude wird entkernt. „Das Dach soll neu entwässert und gedämmt, neue Kanäle sollen verlegt werden“, sagt Lüder Kastens.

Er hat über die Grundstücksgesellschaft „An der Silberpräge“ der Stadt das 1,4 Hektar große Industrieareal für 4,6 Millionen Euro abgekauft. Investor Kastens ist auch Eigentümer und Geschäftsführer der Union-Brauerei in Walle, wo seit Dezember 2015 wieder Bier gebraut wird und Regionalität großgeschrieben wird. In Hemelingen plant er einen zweiten Brauerei-Standort. Mit einem Konzept wie an der Theodorstraße. Mit Restaurant, Biergarten und Veranstaltungsräumen. Hinzu kommt unter anderem ein neuer, größerer Standort der Union-Kaffeerösterei.

Union plant Brauerei, Rösterei, Restaurant, Event-Location und Café in Hemelingen

Zurück auf die Baustelle: Im späteren Eingangsbereich von der Hemelinger Bahnhofstraße aus, auf der zukünftigen Diele sozusagen, stehen noch riesige Behälter, in der die Silberschmiede einst Flüssigkeiten lagerte. Ein Ambiente mit Industriecharme. „Wer hier eintritt, hat gleich alles im Blick“, schwärmt Kastens. „Hier kommt das Restaurant hin, da hinten die Kessel der Brauerei, da rechts die Rösterei und ein Café, hinten der Veranstaltungsbereich. Und da ist noch Platz für weitere Nutzungen.“

Investor Lüder Kastens will in der alten Silberschmiede Brauerei und Restaurant eröffnen. © Esser

Noch ist nichts zu sehen. Aber alles ist durchdacht und durchgeplant. Kastens jedenfalls hat alles vor Augen. Sein Gast auf dem Trip durch die relativ leere Industriehalle benötigt zunächst ein wenig Phantasie. Dann sieht auch er das Geschehen vor sich, sieht einen wunderbaren Platz für den Stammtisch. Der erste Durst kommt. Na, ja: Kein Bier vor Vier. „Das wird alles sehr transparent“, wirft Kastens ein und holt seinen Gast aus den Tagträumen. Bald sollen neue Fenster eingebaut werden, fährt der Bauherr fort. „Und aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage.“

Im Restaurant soll es um die 150 Plätze geben. Im Biergarten zur Godehardstraße hin noch einmal 200 Plätze. Union-Bier soll am neuen Standort auch gebraut werden. Eine Flaschenabfüllung ist nicht geplant. „Die bleibt ausschließlich an der Theodorstraße.“ Dort hat auch die Union-Kaffeerösterei ihren Standort. Der soll in den Bremer Osten verlagert werden, wo die neue Rösterei dreimal so viel Platz hat, heißt es.

Der Pfeil wies einst den Weg in die Fabrik. © -

Als Eröffnungstermin peilt Kastens den Frühsommer 2024 an. „Mai oder Juni“, sagt der Investor. Der Standort mitten im alten Hemelingen hat Potenzial. „Hier gibt es kaum Gastronomie.“ Ein paar alteingesessene Fachgeschäfte gibt es noch an der Bahnhofstraße – das Schuhhaus Riedemann beispielsweise. Der Rest des Quartiers wird umgebaut – auf den alten Industriebrachen der Fleischwarenfabrik Könecke und von Coca-Cola soll ein urbanes Zentrum entstehen. Mit 900 Wohnungen. Das ist noch Zukunftsmusik.

So weit, so bremisch. Doch Kastens hat ein weiteres Projekt im Köcher. In Bremerhaven. Dort hat er das Grundstück an der Van-Ronzelen-Straße „mitten in den ,Havenwelten’“ erworben, auf dem sich das Gebäude des ehemaligen „Koggenbräu“-Brauerei befindet. Kastens hat sich in einem Bieterverfahren durchgesetzt. Die Kaufinteressenten mussten ein Mindestgebot von 740 500 Euro abgeben und ein Konzept für die Neugestaltung des Grundstücks unter Erhalt des denkmalgeschützten Teils des ehemaligen „Koggenbräu“-Gebäudes einreichen.

„Das Angebot und Konzept hat uns auf ganzer Linie überzeugt. Der Bereich im Herzen des Neuen Hafens wird mit den Plänen deutlich aufgewertet“, sagt Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD).

Noch ein Projekt: Kastens will das alte „Koggenbräu“-Gebäude in den Bremerhavener „Havenwelten“ wiederbeleben. © Esser

Kastens will mit seinem Konzept für eine Erlebnis-Brauerei auch an die Historie des „Koggenbräu“ anknüpfen. „Wir planen eine Brauerei mit Gastronomie, Bierseminaren, Brauseminaren und einer Eventfläche.“ Die Brauerei mit Gastronomie soll im Erdgeschoss des Gebäudes entstehen, die Stockwerke darüber sind für Büroräume und touristische Appartements vorgesehen. Architektonisch soll das denkmalgeschützte Stahlbeton-skelett durch ein Skelett in Holzbauweise ergänzt werden. Ziel ist, das neue Gebäude bis zur Windjammerparade „Sail 2025“, die vom 13. bis 17. August 2025 geplant ist, fertigzustellen. Ein ambitionierter Zeitplan, „aber machbar“, sagt Kastens.