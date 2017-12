Projekt erforscht die Mobilität der Bremer

Entfernungen und Zeitaufwand im Alltag

Straßenbahn? Auto? Rad? Wie die Bremer ihre Verkehrswege zurücklegen, wird 2018 genauer erforscht.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Verkehr – ein Dauerthema in Bremen. Endlos-Diskussionen um den Kreisverkehr am „Stern“, täglicher Stau-Stress in der Überseestadt und im Bremer Westen, der Eindruck, als Autofahrer nicht überall in der Stadt willkommen zu sein – das Dauerthema hat viele Aspekte. Die Frage, die alle bewegt: Was lässt sich besser machen?