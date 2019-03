Entertainer und Gentleman

Begeistertes Publikum feiert Schlagerstar Roland Kaiser in der Stadthalle

+ Roland Kaiser sang am Sonntagabend in der Bremer Stadthalle alte Hits, Neuinterpretationen und „Lebenslieder“. Das Publikum feierte den Schlagerstar begeistert und mit stehenden Ovationen. Foto: REINEKING

Bremen - Von Viviane Reineking. „Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön“: Als Roland Kaiser am Ende eines langen Konzertabends von der Bühne geht, stimmen die Besucher in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) lauthals den bekannten Partyklassiker an. Sie feiern ihren Star, der sie mit sichtlicher Freude am Sonntag im Rahmen seiner Arena-Tour rund zweieinhalb Stunden lang begeistert hat – mit alten Hits, Neuinterpretationen und zwei „Lebensliedern“.