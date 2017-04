Auf Entdeckungstour in der Überseestadt

Bremen - Von Elena Zelle. Ein Seemann, der in Erinnerungen schwelgt, im Büro einer Raumplanerin stöbern oder bei einer Familie auf dem Sofa Memory spielen: All das können die Besucher im „Infocenter Überseestadt“ im Speicher XI. Rund sechs Monate wurde dort umgebaut, jetzt ist die Ausstellung über die Entwicklung von Bremens jüngstem Stadtviertel wieder eröffnet.

Auf rund 250 Quadratmetern erwarten verschiedene Räume zu unterschiedlichen Themen die Besucher. Auf ihrer Entdeckungstour durch die Ausstellung können sie zum Beispiel im „Wohnraum“ auf dem Sofa einer Familie Platz nehmen: aus dem Fenster den Blick über die Überseestadt schweifen lassen, am Wohnzimmertisch Memory mit verschiedenen Wohnprojekten der Überseestadt spielen oder im Fernsehen einen Beitrag über den Schuppen 1 schauen.

Grafik und Film ergänzen die frühere Textlastigkeit

Im „Zeitraum“ erklärt ein alteingessener Seemann anhand einer Ahnengalerie, wo zum Beispiel die Straßennamen in der Überseestadt herkommen. Im „Gastraum“ informiert ein junger Barista in seiner Speisekarte über das kulinarische Angebot des Quartiers. Im Büro einer Raumplanerin hängen unter anderem Fotos von Städten, die bei der Planung der Überseestadt als Vorbilder gedient haben – zum Beispiel die Docklands in London oder der Innenhafen in Duisburg. Wenn man dort ein bisschen weiter stöbert, stößt man in den Schubladen des Schreibtischs auf Pläne. Außerdem hält die Ausstellung ein Modell der Überseestadt bereit.

Ausgedacht hat sich das Ganze Friederike Philipp vom „Erlebniskontor Bremen“. In Zusammenarbeit etwa mit Innenarchitekten und Grafikern ist die neue Ausstellung mit den Entdeckungsräumen entstanden. „Jetzt ist es heller und freundlicher“, meint Philipp. „Vorher gab es viel Text.“ Nun informieren auch zum Beispiel Grafiken und Filme.

Angebot für jedem vom Investor bis zum Schüler

Philipp kannte die Überstadt vorher zwar, hat sich aber erst wegen der Gestaltung der Ausstellung intensiver mit dem Stadtteil beschäftigt. Sie hat sich zum Beispiel mit einem Gastronomen unterhalten und mit einer Raumplanerin gesprochen. „Die Familie ist aber rein fiktiv“, sagt sie. Und welcher ist ihr Lieblingsraum? „Ich glaube ich mag den ,Wohnraum' am liebsten.“

Das „Infocenter Überseestadt“ wird von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) betrieben. Eröffnet wurde die Ausstellung 2004. Seitdem ist viel passiert, deshalb die Generalüberholung, wie Iris Geber, Abteilungsleiterin Unternehmensservice und Vertrieb der WFB, erklärt. Etwa 160.000 Euro hat der Umbau des „Infocenters Überseestadt“ gekostet. „Für uns ist das ein Arbeitsinstrument für die Vermarktung“, sagt sie. So könne man neuen Investoren dort die Entwicklung des Quartiers zeigen.

Jährlich kommen ungefähr 10.000 Besucher, neben potenziellen Investoren vor allem Familien aber auch Schulklassen. Die Ausstellung Am Speicher XI/1 ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.