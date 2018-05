Gesundheitsmonitoring verschafft Senatorin „Datengrundlage für Planungen“

Bremen - Von Jörg Esser. Die Menschen werden immer älter, der Pflegebedarf steigt. In den Gesundheitsberufen fehlen Fachkräfte. Das alles ist nichts Neues. Doch jetzt hat das Forschungszentrum Socium der Uni Bremen im Auftrag der Gesundheitssenatorin konkrete Daten ermittelt. Mit den Ergebnissen des Gesundheitsberufe-Monitorings lässt sich der voraussichtliche Fachkräftebedarf bis 2035 errechnen.

„Es ist gut, dass wir jetzt eine Datengrundlage haben, mit der wir planen können“, sagte Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) bei der Vorstellung der Ergebnisse. Und weiter: „Das Gesundheitsberufe-Monitoring hat für das Land Bremen deutliche Fachkräfteengpässe aufgezeigt. Wir sehen, dass es notwendig ist, die Ausbildungskapazitäten auszuweiten, aber auch, die Gesundheitsberufe attraktiver zu machen.“

Hinein in den Ergebnisbericht: Das Forschungszentrum Socium habe die Situation bei den fünf pflegerischen Gesundheitsberufen der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe, Altenpflege und Altenpflegehilfe sowie bei den therapeutischen Gesundheitsfachberufen der Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und bei den Hebammen detailliert betrachtet, sagte der Leiter der Studie, Prof. Dr. Heinz Rothgang vom Socium.

So viel vorweg: Es gibt Lecks, sagt Quante-Brandt. Rothgang spricht von „großen Lücken“. Er sagt: „In den Gesundheitsberufen zeichnen sich aktuell Fachkräfteengpässe ab, die sich mit dem Fokus auf die demografische Entwicklung zuspitzen werden.“ Ein Blick auf die Altersstruktur der Pflegekräfte belegt das. So seien in den Pflegefachberufen bereits heute mehr als 40 Prozent der Mitarbeiter 50 Jahre und älter, in den Helferberufen (kürzere Ausbildung, schlechtere Bezahlung) sind es derzeit mehr als 50 Prozent.

Auch daraus resultiert in der Altenpflege bis 2035 ein zusätzlicher Personalbedarf von 23,4 Prozent. In der Gesundheits- und Krankenpflege steigt der Bedarf demnach um zwölf Prozent, in der Physiotherapie um 7,5 und in der Ergotherapie um elf Prozent. „Es muss noch eine Menge passieren“, sagte Rothgang. Und es sei schon etwas passiert. Ein Schritt in die richtige Richtung. So seien die Ausbildungskapazitäten in der Altenpflege deutlich ausgebaut worden. Und das zeigt Wirkung. Die Fachkräftelücke sei reduziert worden, die aktuelle Mangelsitutation wird sich laut Studie „zumindest nicht vergrößern“.

Auch die Politik bastelt an Lösungen. So kommt die generalistische Ausbildung, in der die Pflegeberufe zusammengeführt werden. Die Gesundheitsfachberufe sollen akademisiert werden, um ihre Attraktivität zu erhöhen. Weiterer Bachelor-Studiengänge sowie ab Januar 2020 eine hochschulische Ausbildung für Hebammen sind geplant. Und für die Ausbildung in der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie ist ein Einstieg in die Schulgeldfreiheit geplant. „Wir sind in den Endzügen der Verhandlungen“, sagt die Senatorin. „In diesem Jahr wird es eine Entscheidung geben.“

