Eine Plakette für das Traditionsschiff „Welle“

Die „Welle“ an ihrem Liegeplatz in Bremerhaven. Donnerstag bekommt das denkmalgeschützte Schiff eine Erinnerungstafel – und zwar vom Bremer Landesdenkmalpfleger persönlich.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Schlepperdienste, Rundfahrten durch die Häfen, Restaurantschiff an der Schlachte – der 1915 gebaute Dampfer „Welle“ hat so manches erlebt. Zweimal brannte es in den legendenumwobenen 80ern an Bord des schwimmenden Lokals und Varietés, 1994 versank das historische Schiff gar an seinem damaligen Liegeplatz an der Schlachte.

1998 hat der Verein „Dampfer ,Welle‘“ es zum symbolischen Preis von einer Mark – die gab es damals ja noch – gekauft. Mit dem Ziel, das Schiff zu renovieren und wieder in seinen Originalzustand zurückzuversetzen. Daran wird seither so akribisch wie erfolgreich gearbeitet. Ein an- und ausdauerndes Engagement, das im vergangenen Jahr mit dem Sonderpreis des Bremer Denkmalpflegepreises gewürdigt worden ist. Seit 2011 bereits steht das 37,40 Meter lange Traditionsschiff, das im Jahr 2000 nach Bremerhaven verlegt worden war, unter Denkmalschutz.

Und zu so einem Denkmalpflegepreis, da gehört natürlich auch eine ordentliche Plakette. Eine eine Erinnerungstafel, um ganz genau zu sein. Bremens Landeskonservator Professor Georg Skalecki wird sie in dieser Woche nach Bremerhaven bringen.

Jedenfalls ist er mit von der Partie, wenn die Tafel am Kesselhaus der „Welle“ angebracht wird – am Donnerstag, 2. März, um 11 Uhr am Liegeplatz an der Herwigstraße 49 in Bremerhaven. Die „Welle“-Freunde freuen sich, so Barbara Steinmüller vom Verein, über die Tafel, die ein „sichtbares Zeugnis“ der Würdigung des Vereinsengagements sei.

Volk: „Nur die Liege zählt“

Alaaf! Ach, nein, der Karneval ist am Sonntag, 12. März, ja schon vorbei. Aber lustig soll‘s dann trotzdem werden – um 18 Uhr auf dem Theaterschiff an der Tiefer. Die aus Duisburg stammende Wahl-Kölnerin Andrea Volk ist dann nämlich dort an Bord. Und das nicht ohne Grund. Die Comedy-Künstlerin präsentiert erstmals auf dem Theaterschiff ihr Programm „Nur die Liege zählt“.

„Karibische Strände, Wellness und Sonnenschein – davon träumt Frau Volk“, heißt es in einer Vorschau. „Und landet stattdessen im Wurfzelt bei Mistwetter in Schleswig-Holstein. Auf dem Campingplatz, wo Männer mit behaarten Beinen in kurzen Hosen am Grill stehen, dass man Angst hat, dass sie Feuer fangen. Doch nicht nur der eigene Mann, auch die mitreisenden Freunde erschweren das Leben auf der Ameisenstraße. Und das ist erst der Beginn einer abenteuerlichen Reise zwischen Waschhaus und esoterischem Trommelcamp, Wellness-Wochenende und Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff. . .“

Auster-Lesung in der Zentralbibliothek

Anfang Februar ist der US-Schriftsteller Paul Auster 70 Jahre alt geworden. Wenige Tage vor seinem Geburtstag hat der Bestsellerautor mit „4321“ sein bisher umfangreichstes Werk vorgelegt, das Kritiker als „Opus Magnum“ des Schriftstellers bejubelt haben. Bei einer musikalischen Lesung, die am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr in der Zentralbibliothek ( Am Wall 201) beginnt, steht Austers 2013 erschienene Autobiografie „Winterjournal“ im Fokus. Es liest der Bremer Schauspieler Ralf Knapp, die Musik kommt von Michael Rettig (Klavier und Textauswahl) und Miran Zrimsek (Cello). Im Anschluss findet ein Kurzvortrag des Literaturwissenschaftlers Professor Gert Sautermeister.

Eine weitere musikalische Lesung mit Knapp und Rettig gibt es am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr im Focke-Museum an der Schwachhauser Heerstraße 240. Dort präsentieren die beiden Künstler dann Auszüge aus der Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann.