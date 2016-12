Engagement und neue Sichtweisen

Rathaus-Empfang für Ehrenamtliche

+ Empfang für Ehrenamtliche im Rathaus – mit Sozialsenatorin Anja Stahmann und Innensenator Ulrich Mäurer. - Foto: Rathaus

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Vereine, Einrichtungen und Initiativen leben durch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das wird schnell mal für selbstverständlich gehalten – aber genau das ist es ja nicht. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) haben sich jetzt die Zeit genommen, 300 Ehrenamtliche für ihren freiwilligen Einsatz zu ehren – mit einem Empfang in der Oberen Rathaushalle.

„Die Halle kommt uns zwar gut gefüllt vor“, sagte Senatorin Stahmann. „Aber eigentlich bräuchten wir fast tausend Hallen, wenn wir jeden einzelnen Ehrenamtlichen einladen wollten – mehr als 270.000 Menschen sind in Bremen ehrenamtlich aktiv.“ Senator Mäurer: „Bremen ist unter den Stadtstaaten absoluter Spitzenreiter.“ Und: „Ein Ehrenamt gibt neue Anstöße, verhilft zu neuen Sichtweisen, stiftet Freundschaften und erweitert den Bekanntenkreis. Es macht reicher, wenn man etwas für andere tut.“

Im Rathaus waren unter anderem Freiwillige aus der Flüchtlings- und Obdachlosenarbeit dabei sowie Vertreter des „Gartens der Kulturen“, der Bremer Tafel und mehrerer Kindergärten.

„Im Ehrenamt drückt sich der gesellschaftliche Zusammenhalt aus“, sagte Anja Stahmann. „Das Gefühl, dass man nicht alles dem Staat überlassen will, sondern dass man selber mit anpacken will, um etwas mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit in die Gesellschaft zu tragen.“

Zuweilen, so lässt sich anfügen, drängt sich aber auch das Gefühl auf, dass der Staat manches nicht mehr leisten kann, was er vielleicht leisten sollte – im Zwangsgriff der allgegenwärtigen Spardiktate.

Gleichwohl: „Ohne Ehrenamtliche würde es keine Opferhilfe geben, keine Willkommens-Cafés in Flüchtlingsheimen, keine Lese- und Ausbildungspaten, keine ,Suppenengel‘ für Wohnungslose, keine Lebensmitteltafeln für verarmte Bremer, keine kostenlose Nachhilfe, keine freiwillige Feuerwehr und vieles mehr“, sagte Innensenator Mäurer.

Stellvertretend für die ganzen Organisationen und Verbände hatten vier Einrichtungen Gelegenheit, ihr soziales Engagement im Rathaus vorzustellen: „Wohnen mit Service“ (Caritas), das Projekt „Sport gegen Gewalt“, das „Haus der Zukunft / Mehrgenerationenhaus“ in Lüssum und der Verein „Frauen und Gesundheit“ (Tenever).