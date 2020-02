Dauerstress On-Off-Beziehung: Musical „Jana & Janis“ feiert Premiere

Bremen - Janis (Jürgen Brehm) zeigt sich als verzweifelter Liebhaber: „Du bist für mich die perfekte Frau, der tollste Mensch auf der Welt. Meine beste Freundin, Du aufregendes, wunderbares Geschöpf.“ Jana (Nicole Behnke) fragt: „Leidest Du immer noch an griechischem Charme-Tourette?“ Romantik und Zorn wechseln schlagartig bei „Jana & Janis – Sag einfach Jein“, wie die Premierengäste am Donnerstagabend auf dem Theaterschiff erleben.

Liebe und Zoff, eine On-Off-Beziehung: Das Musical zeigt zwei Stunden lustigen Dauerstress, garniert mit munteren Songs. Die beiden Schauspieler meistern das Zwei-Personenstück mit viel Energie und Temperament und bringen den jeweiligen Beziehungsstatus plastisch auf die Bühne.

Jana kann geradezu herzzerreißend weinen. So auch beim Rückblick auf die Abi-Party. Sie, frisch verlassen, schluchzt im Keller. Er sucht dort Bier, hat eine Gitarre um den Hals und erzählt ihr von einem Ehrenkodex, dass in seiner Gegenwart keine Frau unglücklich sein darf. Plötzlich im Keller eingeschlossen, kommen sich die beiden näher. Ihre erste Liebe entbrennt. Sogleich zeigen sich aber auch Missverständnisse. „Principessa“ nennt er sie liebevoll. „Selber Pisser!“ antwortet seine Prinzessin.

Zwölf Jahre nach ihrer ersten Liebe arbeitet Janis in Bremen im väterlichen Restaurant. Sie hat als Schauspielerin in Übersee eine Bruchlandung gemacht und versucht sich nun als pseudovegane „Healthyliving“-Influencerin, verachtet aber immer noch das ganz normale Leben. Kann so ein Paar zusammenbleiben? Am Ende wird das Publikum darüber entscheiden.

Der Rückblick zeigt die On-Off-Beziehung, Liebe, Zoff und Trennungen im Längsschnitt der Jahre. Im Griechenland-Urlaub erfährt Jana, dass sie in Berlin von einer Schauspielschule angenommen wurde. Sie strahlt und singt von den Brettern, die die Welt bedeuten: „Der Vorhang geht langsam auf, und dann fällt der Spot auf mich. Und ich fühl' mich zu Haus‘.“ Eine echte Diva! Der Auftritt wird mit einem ordentlichen Applaus belohnt.

Weiter geht's nach einem dicken Zoff mit Janis. Mit dem Rücken zum Publikum sagt Jana langsam: „Mann, Mann, Penis, schlaff, Viagra, Schwi Schwa Schwanz…ab.“ Das erinnert etwas an Harpe Kerkelings „Hurz“. Sie dreht sich um. Über ihrer Nase trägt sie eine Penis-Maske. Das erntet Lacher. „Das hat Euch gefallen?“ fragt Jana in Richtung des Publikuma. „Nein“, sagt ein Zuschauer entschieden in das Gelächter hinein.

Um seine Geliebte übers Fernsehen wiederzuerobern, versucht sich Janis bei „Deutschland sucht den Superstar“. Er singt: „1000-mal warst Du mein Stern. Ich hab‘ gedacht, Du hast mich gern. Unsre Liebe ist im All verglüht.“ Doch Dieter Bohlen will was anderes und lässt ihn unter anderem rappen. Auch das kann er. Auf die nicht jugendfreien Texte verzichten wir an dieser Stelle besser. Die Kunst hilft beiden nicht, aber sie produziert viele Lacher im Publikum.

Im zweiten Teil nimmt das Stück neben viel Witz auch etwas Ernst und Schwere auf. Bei der Premiere entscheidet sich das Bremer Publikum auf dem Theaterschiff dafür, dass beide wieder zusammenkommen.

Das Musical kommt an. „Das war unterhaltsam“, sagt Florian Strohbehn (30) aus Stuhr. Er lobt unter anderem Witz und Gesang und findet gut, dass das Publikum eingebunden wurde. Silvia (62) aus Lilienthal sagt: „Das war sehr lebhaft und sehr schön.

Der Spielplan

„Jana & Janis“ steht zunächst bis 15. März im Theaterschiff an der Tiefer auf dem Spielplan. Aufführungen sind jeweils freitags um 20 Uhr und sonnabends um 17 und 20 Uhr. Zudem gibt es am 1. und 15. März zwei Sonntagsvorstellungen, die jeweils um 15 Uhr beginnen. Karten zu Preisen um die 30 Euro gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.